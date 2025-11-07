Nazywano ją żeńskim wcieleniem Chrystusa. Zwiastun filmu o Ann Lee

Fot. Materiały prasowe

Ann Lee, znana też jako Matka Ann, to fascynująca postać historyczna. Była założycielka grupy religijnej szejkersów, tym samym stając się jedną z niewielu kobiet, które założyły ruch religijny w XVIII wieku. Jej zwolennicy nazywali ją żeńskim wcieleniem Chrystusa lub też żeńską manifestacją Boga. Głosiła między innymi celibat, równość i życie we wspólnocie. To, co wyróżniało szejkersów, to między innymi żywiołowy śpiew i taniec, który jak widać w zwiastunie, będą bardzo obecne na ekranie.

The Testament of Ann Lee - zwiastun filmu

The Testament of Ann Lee opowie o jej życiu. Za reżyserię filmu odpowiada Mona Fastvold, a w główną rolę wcieli się Amanda Seyfried. Część dziennikarzy miała już szansę obejrzeć produkcję. W chwili pisania tego artykułu ma 89% pozytywnych ocen krytyków w Rotten Tomatoes i wynik 77 w serwisie Metacritic. Reakcje są więc w większości pozytywne. Niektórzy nawet przebąkują o nominacji do Oscara. Poniżej możecie obejrzeć zwiastun widowiska. Dajcie znać, jak Wam się podoba.

Tak jak wspomnieliśmy wyżej, w postać Ann Lee wcieli się znana aktorka Amanda Seyfried. Artystka była nominowana do Oscara za rolę w Mank. Zdobyła Złoty Glob oraz nagrodę Emmy za występ w Zepsutej krwi. Wśród jej najbardziej popularnych produkcji są za to Wciąż ją kocham, Wyścig z czasem, Mamma Mia! i Wredne dziewczyny. Na ekranie będą jej towarzyszyć Thomasin McKenzie, Lewis Pullman i Stacy Martin.

The Testament of Ann Lee - pierwsze zdjęcia