Sarah Paulson słynną seryjną morderczynią w Potworach? Za tę rolę Charlize Theron dostała Oscara

fot. Lionsgate

Potwory to antologiczny serial Netflixa, który w każdym sezonie opowiada historię innego seryjnego mordercy. Pierwsza seria skupiała się na Jeffreyu Dahmerze i stała się tak popularna, że znalazła się w TOP10 najchętniej oglądanych seriali wszechczasów na platformie. W drugiej odsłonie przedstawiono historię braci Menendezów, która wzbudziła dużo kontrowersji i nie zyskała zbyt pochlebnych komentarzy, co wcześniejsza. Z kolei trzeci sezon opowiedział o Edzie Geinie, seryjnym mordercy, który stał się inspiracją dla wielu horrorów, m.in. Teksańskiej masakry piłą mechaniczną czy Milczenia owiec. Obecnie trwają zdjęcia w Los Angeles do kolejnej serii, która przedstawi historię nowego zbrodniarza.

Sarah Paulson jako Aileen Wuornos?

4. sezon Potworów opowie o Lizzie Borden, która została oskarżona o zamordowanie siekierą swojego ojca i macochy w 1892 roku. Wciela się w nią Ella Beatty (Konflikt). Jak donosi Variety blisko podpisania kontraktu na występ w nadchodzącej serii jest Sarah Paulson. Aktorka miałaby się wcielić w seryjną morderczynię Aileen Wuornos. Oznacza to jej kolejną współpracę z Ryanem Murphym (jest producentem wykonawczym serialu) po kilku sezonach American Horror Story oraz Ratched. Przedstawiciele Netflixa odmówili komentarza w sprawie tego castingu.

W nowej odsłonie występuje również Charlie Hunnam, który w 3. sezonie wcielał się w Eda Geina, a tutaj gra ojca Lizzie. W obsadzie są również Rebecca Hall (macocha Lizzie), Billie Lourd (siostra Lizzie), Vicky Krieps (pokojówka rodziny) i Jessica Barden, która gra przyjaciółkę Lizzie i aktorkę Nance O’Neill.

Wuornos mordowała w latach 1989 - 1990, czyli niemal 100 lat po wydarzeniach, które zostaną przedstawione w 4. sezonie. Prawdopodobnie twórcy pokażą wpływ Borden na postrzeganie zabójczyń płci żeńskiej. Podobnie było w 3. serii, która przedstawiała, jak Gein wpłynął na popkulturę oraz (według serialu) na innych morderców.

Fot. Materiały prasowe // Charlize Theron w filmie "Monster"

Przypomnijmy, że Wuornos została skazana na karę śmierci za morderstwo siedmiu mężczyzn na Florydzie. Nie raz była portretowana w filmach czy serialach. Charlize Theron zdobyła Oscara dla najlepszej aktorki za rolę Wuornos w filmie Monster z 2003 roku.

Potwory - zdjęcia z 3. sezonu