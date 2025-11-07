Sarah Paulson słynną seryjną morderczynią w Potworach? Za tę rolę Charlize Theron dostała Oscara

Potwory to antologiczny serial Netflixa, który w każdym sezonie opowiada historię innego seryjnego mordercy. Pierwsza seria skupiała się na Jeffreyu Dahmerze i stała się tak popularna, że znalazła się w TOP10 najchętniej oglądanych seriali wszechczasów na platformie. W drugiej odsłonie przedstawiono historię braci Menendezów, która wzbudziła dużo kontrowersji i nie zyskała zbyt pochlebnych komentarzy, co wcześniejsza. Z kolei trzeci sezon opowiedział o Edzie Geinie, seryjnym mordercy, który stał się inspiracją dla wielu horrorów, m.in. Teksańskiej masakry piłą mechaniczną czy Milczenia owiec. Obecnie trwają zdjęcia w Los Angeles do kolejnej serii, która przedstawi historię nowego zbrodniarza.
Sarah Paulson jako Aileen Wuornos?
4. sezon Potworów opowie o Lizzie Borden, która została oskarżona o zamordowanie siekierą swojego ojca i macochy w 1892 roku. Wciela się w nią Ella Beatty (Konflikt). Jak donosi Variety blisko podpisania kontraktu na występ w nadchodzącej serii jest Sarah Paulson. Aktorka miałaby się wcielić w seryjną morderczynię Aileen Wuornos. Oznacza to jej kolejną współpracę z Ryanem Murphym (jest producentem wykonawczym serialu) po kilku sezonach American Horror Story oraz Ratched. Przedstawiciele Netflixa odmówili komentarza w sprawie tego castingu.
W nowej odsłonie występuje również Charlie Hunnam, który w 3. sezonie wcielał się w Eda Geina, a tutaj gra ojca Lizzie. W obsadzie są również Rebecca Hall (macocha Lizzie), Billie Lourd (siostra Lizzie), Vicky Krieps (pokojówka rodziny) i Jessica Barden, która gra przyjaciółkę Lizzie i aktorkę Nance O’Neill.
Wuornos mordowała w latach 1989 - 1990, czyli niemal 100 lat po wydarzeniach, które zostaną przedstawione w 4. sezonie. Prawdopodobnie twórcy pokażą wpływ Borden na postrzeganie zabójczyń płci żeńskiej. Podobnie było w 3. serii, która przedstawiała, jak Gein wpłynął na popkulturę oraz (według serialu) na innych morderców.
Przypomnijmy, że Wuornos została skazana na karę śmierci za morderstwo siedmiu mężczyzn na Florydzie. Nie raz była portretowana w filmach czy serialach. Charlize Theron zdobyła Oscara dla najlepszej aktorki za rolę Wuornos w filmie Monster z 2003 roku.
Źródło: Variety