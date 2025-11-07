Jan Holoubek w wywiadzie-rzece opowie jak się tworzy kino

Agora

Reklama

Twórca głośnych i nagradzanych 25 lat niewinności, Rojsta, Wielkiej wody i Heweliusza w zapowiedzianej przez Agorę książce zdradza kulisy swoich produkcji.

Reżyser i operator Jan Holoubek w długiej rozmowie z Cezarym Łazarewiczem opowiada o początkach fascynacji kinem, pierwszych próbach, ale też wielu aspektach pracy nad swoimi głośnymi produkcjami.

Kiedy robisz film czy serial, cały czas jesteś na haju. Nie możesz spać, myślisz tylko o ujęciach: co nakręciłeś, co masz do zrobienia. Film to straszny zapieprz, robota tylko dla wariatów, którzy to kochają. Ale to najpiękniejszy zawód świata – Jan Holoubek

Książka Między światłem a cieniem trafi do księgarń już 12 listopada. Książka będzie liczyć 240 stron.

Między światłem a cieniem - opis i okładka

Źródło: Agora

Jan Holoubek w szczerej i pełnej pasji rozmowie z Cezarym Łazarewiczem opowiada, jak się robi kino, które porusza i zostaje z widzem na długo, a także o tym, co go naprawdę kręci w robieniu filmów. To opowieść o pasji do tworzenia własnych światów od pierwszych amatorskich nagrań z kolegami z podwórka po produkcje dla międzynarodowych platform streamingowych i fabuły nagradzane na festiwalach.

Dlaczego jedne pomysły lądują w koszu, a inne stają się hitem Netfliksa? Jak zatopić statek i nie utonąć razem z nim? Jak sfilmować powódź, nie zalewając miasta? To opowieść o niegasnącej frajdzie z robienia rzeczy niemożliwych, od walki o pieniądze i pomysły z producentami po adrenalinę planu filmowego, wyzwania montażu i stres przed reakcją widzów.