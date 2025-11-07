Zwiastun Michaela to hit - bije na głowę Johna Wicka 4. Czy powstanie 2. część?

fot. Lionsgate

6 listopada 2025 roku po raz pierwszy zobaczyliśmy, jak film Michael prezentuje się w akcji. Produkcja o karierze i życiu Michaela Jacksona od razu podbiła media społecznościowe, a po kilkunastu godzinach od premiery dostaliśmy pierwsze informacje na temat odbioru w sieci.

Zwiastun filmu Michael zadebiutował w serwisie YouTube i mediach społecznościowych już osiemnaście godzin temu. Z kolei Deadline informuje, iż w czasie sześciu godzin od premiery materiał na wszystkich stronach i kontach społecznościowych, zgromadził 30 milionów wyświetleń. To o 50% więcej od zwiastuna Johna Wicka 4, również produkowanego przez Lionsgate. Zważywszy, że jest to liczba uzyskana po zaledwie sześciu godzinach, można śmiało przewidywać, że po osiemnastu prezentuje się jeszcze bardziej okazale.

Informacje te przekazał Adam Fogelson z ramienia Lionsgate, który opowiedział też o planach na 2. część Michaela. Przypomnijmy, że wedle spekulacji początkowo film był zbyt długi, a na dodatek użyto w nim wizerunku jednego z oskarżycieli piosenkarza, co było nielegalne i zostało przeoczone, ponieważ w ramach ugody postanowiono, że ta postać nie zostanie nigdy przedstawiona w dziele dramatycznym. Z tego powodu zdecydowano się na zmianę lub usunięcie niektórych elementów.

Nie jesteśmy jeszcze gotowi na potwierdzenie planów na drugi film. Mogę za to powiedzieć, że zespół kreatywny pracuje w pocie czoła, żeby się upewnić, że będziemy mogli dać ludziom więcej Michaela po premierze pierwszego filmu.

