Ostatnie słowa słynnych postaci z kultowych filmów. Kto w ostatniej chwili błagał o litość, a kto śmiał się śmierci w twarz?

Poniższe zestawienie powstało w oparciu o listę zamieszczoną na kanale Youtube WatchFiction. Wzbudziła ona nasze zainteresowanie i postanowiliśmy ją zaprezentować również Wam. Uważajcie jednak: przeglądając galerię, możecie utonąć w morzu nostalgii. Przypomnicie sobie fragmenty filmów, które przeszły już do historii. Oto znane większości z nas postaci i ich ostatnie słowa. Co mówili kultowi bohaterowie tuż przed zniknięciem z ekranu na zawsze? Czy odchodzili z górnolotnymi i podniosłymi hasłami na ustach? A może ostatnie słowa, tuż przed śmiercią, były trywialne, a czasem zupełnie bez sensu? W zestawieniu znajdziecie różnego rodzaju przypadki. Część wypowiedzi chwyta za serce, inne budzą śmiech, szczególnie w kontekście sytuacji, w której padało. Jak sami zauważycie, zebrane poniżej przypadki nie zawsze są klasycznymi "śmierciami" postaci. Część ma bardzo interesującą genezę i jeszcze ciekawsze rozwinięcie. Zapraszamy do zapoznania się z galerią. Czas przypomnieć sobie co mówił rycerz Króla Artura przed konfrontacją z morderczym królikiem, co rozśmieszyło Jokera z filmu Tima Burtona i co powiedział Apollo Creed do Rocky'ego w trakcie walki z Ivanem Drago.

Ostatnie słowa słynnych postaci z kultowych filmów

Jack Dawson – Titanic (Zamarzł w oceanie, bo drzwi były za małe): „Obiecaj mi, że przeżyjesz, że się nie poddasz, choćby nie wiem co, choćby zabrakło nadziei, obiecaj mi to to teraz Rose. Nigdy się nie poddasz.”

Jeśli spodobała się Wam ta galeria, dajcie znać w komentarzach, to przygotujemy kontynuację, również z udziałem bohaterów serialowych. Rzućcie też okiem na inne filmowe zestawienia, w których znajdziecie wiele interesujących informacji.

