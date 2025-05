DC tworzy film aktorski o Teen Titans. Który Robin stanie na czele grupy w DCU?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Fot. DC Comics

Reklama

W marcu 2024 roku dowiedzieliśmy się, że DC Studios tworzy film aktorski o Teen Titans. Ana Nogueira ma napisać scenariusz, tak jak w przypadku nadchodzącego superbohaterskiego widowiska Supergirl: Woman of Tomorrow. To wszystkie potwierdzone informacje, jakie dostaliśmy na temat projektu.

Wiele osób zastanawiało się jednak, który skład drużyny zobaczymy na ekranie, ponieważ w komiksach było kilka różnych wersji zespołu – a także który Robin stanie na jej czele. I wygląda na to, że scooper Daniel Richtman ma odpowiedź na przynajmniej jedno z tych pytań.

Kto stanie na czele Teen Titans w DCU?

Znany scooper Daniel Richtman donosi, że liderem Teen Titans w DCU będzie Damian Wayne – który wystąpi także w filmie The Brave and the Bold u boku Mrocznego Rycerza – czyli biologiczny syn Bruce’a Wayne’a. Według insidera może być jednak dwóch różnych Robinów. Wydaje Wam się, że to dużo? Cóż, według redaktora z Nexus Point News może pojawić się też trzeci Robin, a dokładnie Tim Drake, który przejął obowiązki Jasona Todda po jego śmierci i przyjął pseudonim Red Robin.

Jeśli chodzi o złoczyńcę, wiele plotek nadal wskazuje na Ra'sa al Ghula. James Gunn wyjawił jednak niedawno, że chciałby wprowadzić do DCU antagonistę znanego jako Deathstroke. A trzeba pamiętać, że ten na przestrzeni lat zyskał miano jednego z czołowych wrogów Teen Titans.

Czas pokaże, czy doniesienia Daniela Richtmana i Nexus Point News się sprawdzą. Dajcie znać, którego Robina Wy chcielibyście zobaczyć na dużym ekranie i czy macie swojego ulubionego z komiksów. Czekamy na Wasze odpowiedzi!

Robin: wszystkie postacie, które nosiły ten pseudonim w głównej osi czasu DC

Robin to pseudonim przeznaczony dla sidekicka Batmana. Pierwszym z nich i prawdopodobnie najbardziej znanym był Dick Grayson. Z czasem jednak bohater przyjął imię Nightwing i stał się w ten sposób niezależnym superbohaterem. Poniżej zebraliśmy dla Was wszystkie postacie, które w głównej osi czasu komiksów DC stały się Robinem.