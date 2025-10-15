Reklama
Kultowy Spartakus wraca z nowym sezonem. Wiemy, kiedy i gdzie obejrzeć w Polsce!

Spartacus: House of Ashur to powrót do świata znanego z kultowego serialu Spartakus. Nowy sezon jest zarazem alternatywną wersją wydarzeń z życia jednego z bohaterów. Wiemy, kiedy odbędzie się premiera w Polsce i gdzie obejrzeć serial online.
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  Spartacus: House of Ashur 
Spartakus: House of Ashur fot. materiały prasowe
Jak udało nam się ustalić, serial Spartacus: House of Ashur będzie w Polsce dostępny na platformie streamingowej CANAL+. Premiera nowego Spartakusa odbędzie się jednocześnie z amerykańską, więc nie będzie żadnego opóźnienia! Oznacza to, że polscy fani popularnego serialu sprzed lat będą mogli obejrzeć nowe odcinki już 5 grudnia 2025 roku.

Spartacus: House of Ashur - co wiemy o serialu?

Twórca nowej produkcji oraz oryginału, Steven S. DeKnight, przyznał, że wszystkie wydarzenia ze Spartakus: Krew i piach są kanoniczne, poza tym, które dotyczyło śmierci Ashura. Ponadto nie ma w planach przywracania do życia innych postaci. Jest to więc alternatywna opowieść o tym, co by było, gdyby Ashur w kluczowym momencie serialu nie zginął.

Spartakus: House of Ashur

Spartakus: House of Ashur
fot. materiały prasowe
Spartacus: House of Ashur - opis fabuły

Historia opowie o losach Ashura po tym, jak przejął szkołę gladiatorów po Batiatusie. Pomimo że rebelia została stłumiona, bohater będzie się mierzyć z pogardą osób, które traktują go wyłącznie jako byłego niewolnika i gladiatora. Nie ufają mu też jego dawni bracia, przeciwko którym się zwrócił. Serial skupi się na pałacowej intrydze.

W obsadzie znajdują się: Nick Tarabay, Simon Arblaster, Joel Abadal, Evander Brown, Daniel Bos, Mikey Thompson, Lucy Lawless, Stephen Madsen, Joe Davidson, Eden Hart i Graham McTavish.

