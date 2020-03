Kumail Nanjiani jako Wolverine. Niezwykła fizyczna przemiana! [ZDJĘCIA]

Kumail Nanjiani to aktor najbardziej znany z serialu Dolina Krzemowa. Przeszedł on niezwykła fizyczną przemianę do roli superbohatera w The Eternals należącym do MCU. Z uwagi na to znalazł się na okładce nowego numeru magazynu Men's Health.

Tam też jest obszerny wywiad na temat jego wytężonej pracy, by zmienić zwykłego siebie w superbohatera. Aktor wspomina, że zaczął pracę z trenerem personalnym na początku 2019 roku i po pierwszych treningach stwierdził, że choć od 16 roku życia chodził na siłownie, nigdy nie trenował tak intensywnie jak w tej chwili. Początki były trudne, wyczerpujące i pełne bólu - dochodziło do momentów, gdy z tego powodu był bliski wymiotowania. Musiał zmienić swoje myślenie na temat podejścia do treningu, aby razem z ciałem, umysł również dostosowywał się do nowej rzeczywistości. Po miesiącach wytężonej pracy nawet zaczął odczuwać przyjemność z treningów.

Kumail Nanjiani tłumaczy,że będąc dzieckiem był wielkim fanem komiksów. Uwielbia Wolverine'a i interpretację Hugh Jackmana. Dlatego, gdy w ramach wywiadu dla Men's Health zaproponowano mu odtworzenie scen między innymi z tego filmu, był zachwycony. W galerii zobaczycie Nanjianiego jako Wolverine'a z Wolverine. John McClane ze Szklanej Pułapki czy Mavericka z Top Guna.

Kumail Nanjiani jako Maverick

Zobaczcie też wideo, w którym aktor pokazuje co je i jak ćwiczy by utrzymać formę superbohatera MCU.

Eternals - premiera w listopadzie 2020 roku.

https://twitter.com/CamFAwesome/status/1237418246766297099