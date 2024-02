Kung Fu Panda 4 - nowy spot filmu. Po kontra urocze, mordercze króliki

fot. DreamWorks

Seria Kung Fu Panda zawita z powrotem do kin przy okazji kolejnej, czwartej już części przygód dzielnego, choć ślamazarnego Po. Chociaż miał się on dobrze na streamingu, to fani z pewnością cieszą się na powrót bohatera na wielki ekran po ośmioletniej przerwie. Przed premierą czwartej części, seria Kung Fu Panda zarobiła na siebie nieomal 2 miliardy dolarów, co jest niemałym dowodem jej popularności. Każda z nich została dobrze przyjęta przez krytyków i widzów.

DreamWorks Animation opublikowało nowy spot filmu, który możecie obejrzeć poniżej. Sprawdźcie, jak Po staje w szranki z królikami równie zabójczymi, co i uroczymi.

Kung Fu Panda 4 - nowy spot

Kung Fu Panda 4 - zdjęcia

Kung Fu Panda 4

Kung Fu Panda 4 - o czym jest film?

Po walczył już z potężnymi przeciwnikami i przeżył wiele przygód. Teraz przyszedł czas na odpoczynek. Bohater ma zostać nowym duchowym przywódcą w dolinie. Niestety nie ma on zielonego pojęcia o tym, z czym wiąże się taka funkcja. Najważniejsze jest znalezienie i szybkie wyszkolenie następnego Smoczego Wojownika. Nieoczekiwanie pojawia się potężna czarodziejka zwana Kameleonem, która wygląda jak mała jaszczurka, ale dzięki umiejętności zmiany wyglądu może przeistoczyć się w każdą istotę. Jej celem jest zdobyciem oręża Pandy Po, który umożliwi jej wezwanie wszystkich mistrzów, których Po pokonał, i wysłanie ich do świata duchów.

Po potrzebuje pomocy. W pewnym sensie otrzymuje ją od złodziejki Zhen, która zajdzie mu za skórę. Ma ona wyjątkowe umiejętności, które okazują się bezcenne w misji ochrony doliny. Ten bardzo specyficzny duet musi współpracować. Po podczas wyprawy odkryje, że odważnych bohaterów można znaleźć w najmniej oczekiwanych miejscach.

W obsadzie anglojęzycznego dubbingu znaleźli się: Jack Black, Awkwafina, Viola Davis, Dustin Hoffman, James Hong, Bryan Cranston, Ian McShane, Ke Huy Quan, Lori Tan Chinn oraz Ronny Chieng.

Kung Fu Panda 4 - premiera 8 marca 2024 roku tylko w kinach.