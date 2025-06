Ilu w końcu będzie Batmanów - mamy jasną odpowiedź. Faworyt fanów do roli podsyca spekulacje

Od miesięcy trwają spekulacje dookoła Batmana w DCU. Na początku sprawa wydawała się jasna - Robert Pattinson i Matt Reeves tworzą jedną interpretację postaci, a druga, z innym aktorem, będzie oficjalna dla nowopowstałego uniwersum DCU pod pieczą Jamesa Gunna i Petera Safrana. Z czasem jednak nawarstwiły się spekulacje mówiące, że dojdzie do połączenia obu uniwersów i to Robert Pattinson będzie Mrocznym Rycerzem w nowym uniwersum DC. Głos w końcu zabrał drugi z wymienionych kierowników, który postawił sprawę jasno.

Peter Safran w rozmowie z Omelete powiedział:

Wydaje mi się, że postawiliśmy sprawę jasno z Batmanem. Kochamy Matta Reevesa i nie możemy się doczekać 2. części. Czasem będziemy robić bardziej autorskie, artystyczne projekty, które należą do Elseworlds.

Potrzebujemy też Batmana w DCU, dlatego pracujemy i nad naszym. Mam nadzieję, że zrobimy Batmana 2, gdy Matt będzie gotowy i przyniesie scenariusz. A wtedy my zrobimy naszą historię o Batmanie i Robinie, The Brave and the Bold.