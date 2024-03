Kwiecień 2024: 10 najbardziej wyczekiwanych filmów. Rebel Moon 2 wysoko, ale to Civil War rozbija bank

Fot. Materiały prasowe

Reklama

W jaki sposób powstał ranking 10 najbardziej wyczekiwanych filmów w kwietniu 2024 roku? Obszarem zainteresowania Diesel Labs są dane medialne. Firma zbadała, jakie tytuły cieszą się największym zainteresowaniem w internecie przed kwietniową premierą. Filmy zostały poukładane według "Attention Signals", które są mierzone poprzez udostępnienia, komentarze i wyświetlenia na różnych kanałach społecznościowych, takich jak Facebook i YouTube. Z wynikami ich pracy możecie zapoznać się poniżej.

Kwiecień 2024: 10 najbardziej wyczekiwanych filmów

Jakie tytuły znalazły się w zestawieniu 10 najbardziej wyczekiwanych filmów w kwietniu 2024 roku? Tym razem mamy do czynienia z dużą różnorodnością.

Na liście są aż trzy kwietniowe propozycje Netflixa: stand-up Jimmy Carr: Natural Born Killer, dramat Rzeźbiarz łez i wysoko w rankingu widowisko sci-fi Rebel Moon - część 2: Zadająca rany w reżyserii Zacka Snydera.

Internauci mówią też o takich produkcjach jak film wojenny The Ministry of Ungentlemanly Warfare (o którym ostatnio zrobiło się głośno, ponieważ Henry Cavill uratował na planie kolegę z obsady, Alexa Pettyfera, przed utonięciem) i thrillerze Monkey Man. Na 7. miejscu jest za to Challengers o tematyce sportowej z Zendayą w roli głównej. Co ciekawe, aktorka wcieli się w tenisistkę i niedawno pojawiła się na meczu naszej mistrzyni, Igi Świątek. Obie gwiazdy - Hollywood i sportu - zapozowały do zdjęcia i wymieniły się uprzejmościami w swoich mediach społecznościowych.

Największym zainteresowaniem cieszy się jednak Civil War od studia A24, które ma na koncie już takie perełki jak Moonlight, Lady Bird czy Minari. Film z Kirsten Dunst w roli głównej opowiada o próbie przeprowadzenia ostatniego wywiadu ze skorumpowanym prezydentem Stanów Zjednoczonych.

Jak interpretować wyniki? "Skala uwagi" przedstawia procent zainteresowania filmem w porównaniu do 1. miejsca, które reprezentuje "100% uwagi".