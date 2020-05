Labirynt - powstanie sequel klasyka fantasy. Jest reżyser

fot. materiały promocyjne

Scott Derrickson znalazł sobie kolejny projekt kinowy po odejściu z pracy nad Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Będzie to szykowany sequel kultowego Labiryntu. Scenariusz do produkcji napisze Maggie Levin. Derrickson będzie również producentem wykonawczym projektu. Dla przypomnienia pierwszy raz o filmie można było usłyszeć w 2016 roku, gdy to Nicole Perlman została zatrudniona do napisania skryptu wraz z Jayem Basu oraz Fede Alvarezem. Jednak tamta wersja tekstu została odłożona na półkę.

Oryginalny film, który trafił do kin w 1986 roku, koncentrował się na 16-letniej dziewczynie imieniem Sarah (Jennifer Connelly), która wyrusza na wyprawę do centrum tytułowego nieziemskiego labiryntu, by uratować jej małego brata Toby'ego z rąk Jaretha, Król Goblinów (David Bowie). Film nie był sukcesem kasowym, jednak zebrał ciepłe recenzje krytyków i po latach stał się produkcja kultowa wśród kinomanów.