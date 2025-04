VHS HELL obchodzi 15. urodziny. Specjalny pokaz w Gdańsku - oto wszystko, co trzeba wiedzieć

fot. Wiktor Stribog

Reklama

W 2010 roku powstał projekt VHS HELL, którego założeniem było zorganizowanie pokazu filmowego produkcji kina klasy B z epoki magnetowidów. Od tamtego momentu minęło piętnaście lat, w trakcie których przeprowadzono niemal 250 takich pokazów.

Z tej okazji założyciele zapraszają wszystkich chętnych na specjalne, dwudniowe pokazy, które będą miały miejsce 21 i 22 maja 2025 roku o godzinie 19. naEKRANIE.pl jest patronem medialnym wydarzenia. W ciągu dwóch dnia zaprezentowane zostaną cztery filmy, ale przewidziano też szereg innych atrakcji. Wśród nich znajdzie się:

formuła VHS Hell Live, gdzie lektorzy na żywo będą improwizować dialogi (Diabeł, Człowiek Suchar)

występy improwizatorów i stand-uperów (Kuba Śliwka, Wojtek Tremiszewski)

pojawią się też reklamy z czasów powstawania przedstawionych filmów

Bilety na 1 dzień pokazów można zakupić na stronie: https://www.tickets.b90.pl/pl/event/738/xv-lat-vhs-hell-vol-1

Bilety na 2 dzień pokazów: https://www.tickets.b90.pl/pl/event/739/xv-lat-vhs-hell-vol-2

Wydarzenie odbędzie się na ul. Elektryków w Gdańsku w Klubie B90.

fot. Wiktor Stribog

XV lat VHS Hell - repertuar

VOL 1 - 21 maja 2025, godz. 19:00

Demonoid - reż. Alfredo Zacarias, 1981

Filmów o opętaniu było bez liku, a w nich dominowały opętane zakonnice, opętane dziewczynki i opętane lalki. Meksykański reżyser Alfredo Zacarías w swoim Demonoidzie jest zdecydowanie bardziej precyzyjny i odpowiada na pytanie – co by było, gdyby opętana została tylko twoja lewa ręka? Ale po kolei. Jennifer (Samantha Eggar) odwiedza swojego męża, który próbuje na nowo otworzyć zamkniętą kopalnię, ale na jego drodze stają górnicy obawiający się starożytnej klątwy. Parze bohaterów nie pozostaje zatem nic innego, jak udowodnić, że nie ma żadnego niebezpieczeństwa – postanawiają więc sami wejść do kopalni. Tam uwalniają demona, który ma słabość do opętywania lewych rąk. Z takim opętaniem nie ma żartów, a jedyny sposób, aby się uwolnić od klątwy, to obcięcie kończyny. To jednak nie rozwiązuje wszystkich problemów, gdyż ta ucieka niczym Rączka z Rodziny Addamsów, aby znaleźć kolejną ofiarę.

Film zostanie zaprezentowany z lektorem na żywo improwizującym dialogi – w tej roli wystąpi Kuba Śliwka.

Tammy i T-Rex – reż. Stewart Raffill, 1994

W 1993 roku Steven Spielberg odniósł kolejny już gigantyczny komercyjny sukces dzięki „Parkowi Jurajskiemu”. Zapoczątkował też długoletnią modę na dinozaury, na fali której tyranozaury i pterodaktyle pojawiły się w licznych produkcjach filmowych, a także trafiły na piżamy, kubki, pudełka z płatkami śniadaniowymi i inne gadżety. Chyba jednak nawet sam Spielberg nie przewidział, że jego dzieło przyczyni się do powstania tak kuriozalnego filmu, jak „Tammy i T-Rex”. Ta dziwaczna i bardzo najntisowa komedia opowiada o nastoletnim Michaelu, który pada ofiarą morderstwa, a jego mózg zostaje przeszczepiony przez szalonego naukowca do animatronicznego dinozaura. Nowe wcielenie nie przeszkadza Michaelowi w kontynuacji jego romansu z ukochaną Tammy, razem z którą poszukuje bardziej odpowiedniego ciała na swój mózg. Tammy i T-Rex początkowo obfitował w krwawe sceny gore, które decyzją producentów zostały wycięte, aby film mógł być reklamowany jako komedia romantyczna dla nastolatków.

W ramach pokazu VHS HELL zobaczycie jednak pierwotną wersję filmu, której nie tknęły cenzorskie nożyczki. Co więcej, film zostanie zaprezentowany z lektorem na żywo improwizującym dialogi – w tej roli wystąpi Mateusz Gołębiowski.

VOL 2 - 22 maja 2025, godz. 19:00

Inwazja olbrzymich pająków – reż. Bill Rebane, 1975

Każdemu zdarza się czasem spóźnić o kwadrans do pracy, na zajęcia czy na spotkanie. Urodzony na Łotwie reżyser Bill Rebane trochę jednak przesadził, bo spóźnił się ze swoim filmem o całe dwadzieścia lat. O ile w latach pięćdziesiątych filmy o wielkich pająkach czy mrówkach, stworzonych z gumy, bawełny i plastiku przez niedofinansowanych specjalistów od efektów, były na porządku dziennym, o tyle w 1975 roku stanowiły już pieśń przeszłości.

Nie przeszkadzało to jednak Rebane’owi. Choć reżyser dysponował żenującym budżetem i nie miał nawet scenariusza, udało mu się nakręcić własną wariację na temat ataku wielkich pająków. Pomogła w tym zaradność i odrobina dyktatury. Scenarzysta Robert Easton został zamknięty w leśnej chatce i nie dostawał jedzenia, dopóki nie dostarczył odpowiedniej liczby stron scenariusza, a w gigantyczne pająki wcieliły się oklejone sztucznym futrem i wyposażone w olbrzymie odnóża volkswageny garbusy.

Zemsta embriona – reż. Francis Teri, 1990

W wyniku aborcji przeprowadzonej w nielegalnej klinice mieszczącej się w burdelu tytułowy embrion ląduje w odmętach kanalizacji. Zgodnie z prawidłami filmów klasy B mutuje w wyniku kontaktu z radioaktywnymi odpadami. Kiedy nabiera odpowiednich rozmiarów, rozpoczyna krwawą vendettę. Zemsta embriona nadrabia budżetowe braki niepohamowaną inwencją inscenizacyjną godną wczesnych dzieł Franka Henenlottera i wyjątkowym wyborem tematu, który sprawia, że film spodoba się miłośnikom kina klasy B. W każdym razie: w żadnym innym filmie nie zobaczycie sceny, w której płód rozbija głowę aborterki o muszlę klozetową.

Film zostanie zaprezentowany z lektorem na żywo improwizującym dialogi – w tej roli wystąpi Wojtek Tremiszewski.