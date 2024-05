Lady Gaga o Harley Quinn. Pierwszy raz o filmie Joker 2

Warner Bros.

Lady Gaga w filmie Joker 2 gra postać Harley Quinn, która będzie kimś zupełnie innym, niż ta wersja Margot Robbie, która podbiła świat. W rozmowie z Access Hollywood aktorka po raz pierwszy szerzej wypowiedziała się na temat swojej postaci i pracy na planie.

Joker 2 - Lady Gaga o Harley Quinn

Tak powiedziała dziennikarzowi:

- Lee jest bardzo ważna dla mnie. To bardzo wrażliwa, urocza osoba. Moja wersja Harley jest moja i jest bardzo autentycznie pasująca do tego filmu i tych postaci. Nie chcę zdradzać szczegółów filmu. To coś, co musisz doświadczyć w kinie. W filmie mamy muzykę, taniec i niesamowite aktorstwo. Uwielbiam pracę z Joaquinem oraz z Toddem. Powiem tylko tyle: nigdy wcześniej nie zrobiłam nic takiego, co zrobiłam w tym filmie, więc to coś kompletnie nowego i fajnego.

Joker: Folie à Deux

Joker 2 - co wiemy o filmie?

O szczegółach samej fabuły niewiele wiadomo. Na pewno w centrum ma być miłość szaleńców z komiksów DC, czyli Jokera i Harley Quinn, którzy razem przebywają w zakładzie psychiatrycznym Arkham. Według reżysera Todda Phillipsa jest to film z elementami musicalu, ale sam nie chce go nazwać musicalem.

Joker 2 - premiera w październiku 2024 roku w kinach.