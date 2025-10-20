Sandra Drzymalska jako Izabela Łęcka. Nowe zdjęcie z Lalki od Netflixa
Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin, opublikował na swoim Facebooku post dotyczący nowej adaptacji Lalki, tworzonej dla serwisu Netflix. Na opublikowanych przez niego zdjęciach widać nowe spojrzenie na Sandrę Drzymalską w roli Izabeli Łęckiej.
Netflix pracuje nad nową adaptacji Lalki. Zdjęcia są kręcone między innymi w Lublinie. Prezydent miasta wybrał się więc na plan, by obejrzeć imponującą scenografię i spotkać się z polskimi twórcami, a następnie opublikował na ten temat wpis w swoich mediach społecznościowych. Krzysztof Żuk jest pod wrażeniem, jak przekształcono Stare Miasto w Warszawę z drugiej połowy XIX wieku. Opublikował też kilka zdjęć zza kulis, na których widać między innymi Sandrę Drzymalską w roli Izabeli Łęckiej.
Post możecie zobaczyć poniżej:
Lalka to słynna powieść Bolesława Prusa. Obecnie powstają aż dwie adaptacje dzieła. Netflix pracuje nad sześcioodcinkowym serialem, a TVP pełnometrażowym filmem.
Źródło: Profil Krzysztofa Żuka na Facebooku
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
21
paź
Wieczny pokój
21
paź
Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkach
21
paź
Gdyby nie ty
22
paź
Wiła
23
paź
Q. Cząstka strachu
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1979, kończy 46 lat
ur. 1989, kończy 36 lat
ur. 1958, kończy 67 lat
ur. 1965, kończy 60 lat
ur. 1976, kończy 49 lat