Sandra Drzymalska jako Izabela Łęcka. Nowe zdjęcie z Lalki od Netflixa

Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin, opublikował na swoim Facebooku post dotyczący nowej adaptacji Lalki, tworzonej dla serwisu Netflix. Na opublikowanych przez niego zdjęciach widać nowe spojrzenie na Sandrę Drzymalską w roli Izabeli Łęckiej.
Paulina Guz
netflix 
lalka
lalka netflix Fot. Netflix
Netflix pracuje nad nową adaptacji Lalki. Zdjęcia są kręcone między innymi w Lublinie. Prezydent miasta wybrał się więc na plan, by obejrzeć imponującą scenografię i spotkać się z polskimi twórcami, a następnie opublikował na ten temat wpis w swoich mediach społecznościowych. Krzysztof Żuk jest pod wrażeniem, jak przekształcono Stare Miasto w Warszawę z drugiej połowy XIX wieku. Opublikował też kilka zdjęć zza kulis, na których widać między innymi Sandrę Drzymalską w roli Izabeli Łęckiej.  

Post możecie zobaczyć poniżej: 

Bardzo się cieszę, że Lublin jest tak często wybierany przez ekipy filmowe, jako świetna lokalizacja dla ich produkcji. Na Starym Mieście powstawały zdjęcia do nowej adaptacji powieści „Lalka” Bolesława Prusa, którą realizuje serwis Netflix. Jestem pod wrażeniem umiejętności scenografów, za sprawą których Lublin zmienił się w Warszawę z drugiej połowy XIX wieku. Wizyta na planie, była też okazją, do spotkania bardzo znanych postaci polskiego filmu: Sandry Drzymalskiej, Doroty Roqueplo, Pawła Maślony. Dziękuję za tę możliwość i z niecierpliwością czekam na premierę serialu.

Lalka to słynna powieść Bolesława Prusa. Obecnie powstają aż dwie adaptacje dzieła. Netflix pracuje nad sześcioodcinkowym serialem, a TVP pełnometrażowym filmem. 

Źródło: Profil Krzysztofa Żuka na Facebooku

Paulina Guz
netflix 
lalka
Co o tym sądzisz?
