Pełny zwiastun 2. sezonu Landman: Negocjator. Więcej Demi Moore i Sam Elliott jako ojciec Tommy’ego

2. sezon Landman: Negocjator zbliża się wielkimi krokami. W głównej roli ponownie zobaczymy Billy'ego Boba Thorntona, który zdobył za nią nominację do Złotego Globu w kategorii Najlepszy aktor w serialu dramatycznym. W serialu grają również Demi Moore, Andy Garcia, Jacob Lofland i Ali Larter. Do obsady nowej odsłony dołączyła Stefania Spampinato jako żona postaci Garcii.

W sieci pojawił się pełny zwiastun 2. sezonu serialu, w którym dużą rolę odegra Demi Moore. Ponadto pojawia się w nim również Sam Elliott, który dołączył do obsady w tej serii. Wciela się w ojca Tommy'ego. Zobaczcie poniżej.

Landman: Negocjator - zwiastun 2. sezonu

Landman: Negocjator - zdjęcia z 2. sezonu

Landman: Negocjator - fabuła

W wyrosłych na gospodarczym boomie w Teksasie miasteczkach robotnicy i milionerzy pragną zbić fortunę na wydobyciu ropy.

Landman: Negocjator - premiera pierwszego odcinka 2. sezonu 16 listopada.