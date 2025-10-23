UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Fani Gwiezdnych Wojen nie przestali być jeszcze wściekli po ostatnich doniesieniach o odrzuconym pomyśle na film o Benie Solo w reżyserii znakomitego Stevena Soderbergha, a wedle nowych doniesień od znanego informatora z branży filmowej, powodów do złości będzie jeszcze więcej. Lucasfilm odrzucił kolejnego genialnego twórcę.

Jeff Sneider za pośrednictwem swojego newslettera poinformował o tym, iż David Fincher (Siedem, Zodiak, The Social Network, Podziemny krąg), uznany reżyser trzykrotnie nominowany do prestiżowego Oscara, został odrzucony przez Lucasfilm. Film miałby dziać się po wydarzeniach z Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie i opowiadać o jednej z postaci, która w nim wystąpiła - insider nie doprecyzował o kogo dokładnie chodziło. Był to osobisty pomysł Finchera, który chciał reżyserować widowisko, scenariusz prawdopodobnie oddając w ręce kogoś innego.

Negocjacje niestety się nie miały szczęśliwego zakończenia. Fincher poprosił o kontrolę nad finałową wersją filmu, co nie spodobało się Lucasfilmowi. Wówczas zerwano negocjacje, a pomysł prawdopodobnie trafił do kosza.

Co ciekawe, pierwsze kroki w branży Fincher stawiał m.in. na planie Powrotu Jedi - był wówczas członkiem ekipy produkcyjnej. Obecnie pracuje nad kontynuacją Pewnego razu w... Hollywood dla Netflixa.

