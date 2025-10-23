Reklama
David Fincher chciał nakręcić Gwiezdne Wojny. Lucasfilm zerwał negocjacje

Po kontrowersyjnych doniesieniach o nieudanym projekcie z Benem Solo w roli głównej, pojawiła się kolejna plotka, która nie spodoba się fanom Gwiezdnych Wojen. Jeden z najlepszych reżyserów chciał nakręcić film w tym świecie, ale został odrzucony.
Wiktor Stochmal
star wars 
david fincher gwiezdne wojny
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Star Wars fot. materiały prasowe
Fani Gwiezdnych Wojen nie przestali być jeszcze wściekli po ostatnich doniesieniach o odrzuconym pomyśle na film o Benie Solo w reżyserii znakomitego Stevena Soderbergha, a wedle nowych doniesień od znanego informatora z branży filmowej, powodów do złości będzie jeszcze więcej. Lucasfilm odrzucił kolejnego genialnego twórcę.

To: Witajcie w Derry - sezon 1, odcinki 1-5 - recenzja

Jeff Sneider za pośrednictwem swojego newslettera poinformował o tym, iż David Fincher (Siedem, Zodiak, The Social Network, Podziemny krąg), uznany reżyser trzykrotnie nominowany do prestiżowego Oscara, został odrzucony przez Lucasfilm. Film miałby dziać się po wydarzeniach z Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie i opowiadać o jednej z postaci, która w nim wystąpiła - insider nie doprecyzował o kogo dokładnie chodziło. Był to osobisty pomysł Finchera, który chciał reżyserować widowisko, scenariusz prawdopodobnie oddając w ręce kogoś innego.

Negocjacje niestety się nie miały szczęśliwego zakończenia. Fincher poprosił o kontrolę nad finałową wersją filmu, co nie spodobało się Lucasfilmowi. Wówczas zerwano negocjacje, a pomysł prawdopodobnie trafił do kosza.

Co ciekawe, pierwsze kroki w branży Fincher stawiał m.in. na planie Powrotu Jedi - był wówczas członkiem ekipy produkcyjnej. Obecnie pracuje nad kontynuacją Pewnego razu w... Hollywood dla Netflixa. 

Największe kontrowersje Star Wars wśród fanów

10. Największy plot twist w historii

Jeden z najbardziej ikonicznych momentów w historii kina, a już na pewno w Gwiezdnych Wojnach, też wywołał mieszane reakcje wśród fanów. Niektórym twist z Darthem Vaderem wcale się nie podobał.

10. Największy plot twist w historii
Źródło: starwarsnet.com

