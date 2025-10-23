Najlepsze cameo postaci z The Boys w 2. sezonie Pokolenia V. Kto znalazł się na szczycie rankingu?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

W końcówce 2. sezonu Pokolenia V Marie wraz z przyjaciółmi walczyła przeciwko Thomasowi Godolkinowi, który chciał wyeliminować słabych supków o dziwnych mocach. Ostatecznie został pokonany, a młodzi bohaterowie dołączyli do ruchu oporu, któremu dowodzi Starlight.

W ciągu 8 odcinków nowego sezonu pojawiło się kilka ważnych postaci znanych z The Boys. Nie tylko Starlight odegrała istotną rolę w fabule, ale również Sister Sage czy Stan Edgar. Sprawdźcie poniżej ranking najlepszych cameo w 2. sezonie Pokolenia V, który przygotował serwis Collider. Czy zgadzacie się z tym zestawieniem? Dajcie znać w komentarzach.

Najlepsze cameo postaci z The Boys w Gen V - ranking

8. The Deep (Chace Crawford) The Deep miał krótki epizod w 2. sezonie. Spotkał się ze studentami Uniwersytetu Godolkina w nowym roku akademickim, którzy złożyli przysięgę bractwu. Ubrany w czarną szatę mówił o ochronie ich wartości przed "agresją Północy". Kazał pamiętać o trzech zasadach: "mądrości, honorze i godności", po czym kazał im zdjąć spodnie, sugerując, że przyszedł czas na otrzęsiny. Zobacz więcej Reklama

