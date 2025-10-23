Reklama
Najlepsze cameo postaci z The Boys w 2. sezonie Pokolenia V. Kto znalazł się na szczycie rankingu?

Które cameo postaci z The Boys wypadło najlepiej w 2. sezonie Gen V? Starlight, Deepa, a może Petardy? Sprawdźcie ranking tych ekscytujących gościnnych występów.
Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  ranking 
2. sezon najlepsze cameo gen v Pokolenie V
UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!
Pokolenie V - 2. sezon fot. Prime Video
W końcówce 2. sezonu Pokolenia V Marie wraz z przyjaciółmi walczyła przeciwko Thomasowi Godolkinowi, który chciał wyeliminować słabych supków o dziwnych mocach. Ostatecznie został pokonany, a młodzi bohaterowie dołączyli do ruchu oporu, któremu dowodzi Starlight. 

Czytaj więcej: Twórcy o finale 2. sezonu Gen V. Jaką rolę odegrają młodzi superbohaterowie w 5. serii The Boys?

W ciągu 8 odcinków nowego sezonu pojawiło się kilka ważnych postaci znanych z The Boys. Nie tylko Starlight odegrała istotną rolę w fabule, ale również Sister Sage czy Stan Edgar. Sprawdźcie poniżej ranking najlepszych cameo w 2. sezonie Pokolenia V, który przygotował serwis Collider. Czy zgadzacie się z tym zestawieniem? Dajcie znać w komentarzach.

Najlepsze cameo postaci z The Boys w Gen V - ranking

8. The Deep (Chace Crawford)

The Deep miał krótki epizod w 2. sezonie. Spotkał się ze studentami Uniwersytetu Godolkina w nowym roku akademickim, którzy złożyli przysięgę bractwu. Ubrany w czarną szatę mówił o ochronie ich wartości przed "agresją Północy". Kazał pamiętać o trzech zasadach: "mądrości, honorze i godności", po czym kazał im zdjąć spodnie, sugerując, że przyszedł czas na otrzęsiny.

8. The Deep (Chace Crawford)
fot. Prime Video
Czytaj dalej: Ważna postać nie powróciła w 2. sezonie Pokolenia V. Twórca wyjaśnia powód

Ranking najpotężniejszych postaci ze świata The Boys

Redakcyjny ranking nie obejmuje postaci z 2. sezonu Gen V.

76. Todd - partner byłej żony MM, który był zagorzałym fanem Homelandera i supków. Nie miał żadnych mocy, ale był aktywny w portalu X. Bronił swojego idola i trollował innych, a także szerzył mowę nienawiści w stosunku np. do Starlight. To on zachęcił ludzi do wiwatowania, gdy Homelander zabił laserem niewinnego człowieka. Ostatecznie jego fanatyzm doprowadził go do zguby.

76. Todd - partner byłej żony MM, który był zagorzałym fanem Homelandera i supków. Nie miał żadnych mocy, ale był aktywny w portalu X. Bronił swojego idola i trollował innych, a także szerzył mowę nienawiści w stosunku np. do Starlight. To on zachęcił ludzi do wiwatowania, gdy Homelander zabił laserem niewinnego człowieka. Ostatecznie jego fanatyzm doprowadził go do zguby.
fot. Prime Video
Źródło: Collider

