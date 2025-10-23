Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Doktor Who - Millie Gibson o hejcie i nieprawdziwych plotkach na swój temat

Przed drugim sezonem Doktora Who pojawiały się doniesienia, które stawiały Millie Gibson w negatywnym świetle. Dotyczyły jej pomniejszonej roli w kolejnych odcinkach, wynikającej z innych przyczyn niż fabularne. Aktorka w końcu odniosła się do tej sytuacji.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  doktor who 
23. Doktor Who (1963-1989, 2005 - nadal) fot. materiały prasowe
Reklama

Pierwszy sezon Doktora Who z Ncutim Gatwą w roli głównej miał mieszane recenzje, ale Millie Gibson spodobała się wielu widzom - jej postać towarzyszki została bardzo dobrze odebrana. Przed premierą drugiej serii pojawiły się plotki, że aktorka zachowuje się jak diva i nie radziła sobie na planie, powodując problemy i afery. To miał być powód, dla którego jej postać, Ruby Sunday, dostała mniejszą rolę w kolejnych odcinkach. Co na to aktorka?

Doktor Who - Millie Gibson o plotkach

Millie Gibson mówi w rozmowie z The iNews, że była w trudnej pozycji, ponieważ nie mogła komentować tych doniesień. Wszystko, co powiedziałaby, musiałoby być spoilerem dotyczącym drugiego sezonu, bo historia obu serii została napisana przed premierą obu sezonów. I to był jedyny powód, dla którego jej rola została zmniejszona. Do tego spotkała się z hejtem w wyniku tego raportu, co można było zaobserwować w mediach społecznościowych.

- Nie mogłam powiedzieć: „To kłamstwo!”, bo każdy od razu uznałby moje wyjaśnienia za spoilery. To było trochę trudne, by się bronić, nie psując oglądania serialu. Pomyślałam, że przez to było to jeszcze straszniejsze, bo ludzie potraktują to jako prawdę.

Po tamtych doniesieniach, które odbiły się szerokim echem w mediach społecznościowych, nikt ich nie potwierdził. Sama aktorka oraz twórcy mówią jednym głosem - to nie była prawda, a plan fabularny był z góry ustalony.

Źródło: comicbookmovie.com

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  doktor who 
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

8,6

2005
Doktor Who
Oglądaj TERAZ Doktor Who Przygodowy

Najnowsze

1 27. Freddy Krueger (Koszmar z Ulicy Wiązów)
-

Jim Carrey jako Freddy Krueger? Kultowy reżyser widzi w tym przyszłość serii

2 Jacob Elordi (25 lat) - znany z serialu Euforia.
-

3. sezon Euforii owiany tajemnicą. Jacob Elordi porównuje scenariusz do akt JFK

3 Crime 101
-

Crime 101 - zwiastun. Chris Hemsworth jako wybitny rabuś

4 Okładka książki Tytuł: Niewyczerpany żart
-

Książki: 10 najdłuższych powieści na świecie. Prawdziwe Behemoty literatury

5 Pokolenie V - 2. sezon
-
Spoilery

Najlepsze cameo postaci z The Boys w 2. sezonie Pokolenia V. Kto znalazł się na szczycie rankingu?

6 Star Wars
-
Plotka

David Fincher chciał nakręcić Gwiezdne Wojny. Lucasfilm zerwał negocjacje

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s14e04

Chicago Fire

s11e04

Chicago Med

s13e04

Chicago PD

s49e05

Ryzykanci

s2025e205

Moda na sukces

s33e12

Ojciec Mateusz

s06e05

Wszystkie stworzenia duże i małe

s38e204

Zatoka serc
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Ninja Gaiden 4

21

paź

Gra

Ninja Gaiden 4
Wieczny pokój

21

paź

Książka

Wieczny pokój
Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkach

21

paź

Książka

Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkach
Gdyby nie ty

21

paź

Film

Gdyby nie ty
Wiła

22

paź

Książka

Wiła
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Ryan Reynolds
Ryan Reynolds

ur. 1976, kończy 49 lat

Amandla Stenberg
Amandla Stenberg

ur. 1998, kończy 27 lat

Sam Raimi
Sam Raimi

ur. 1959, kończy 66 lat

Joanna Jedrejek
Joanna Jedrejek

ur. 1970, kończy 55 lat

Jessica Stroup
Jessica Stroup

ur. 1986, kończy 39 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

3
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 309-313. Co się wydarzy?

4

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

5

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 729-733. Co się wydarzy?

6

Ninja vs Ninja: kto wygrał program? Oto zwycięzca

7

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

8

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 965-966. Co się wydarzy?

10

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV