Doktor Who - Millie Gibson o hejcie i nieprawdziwych plotkach na swój temat

Pierwszy sezon Doktora Who z Ncutim Gatwą w roli głównej miał mieszane recenzje, ale Millie Gibson spodobała się wielu widzom - jej postać towarzyszki została bardzo dobrze odebrana. Przed premierą drugiej serii pojawiły się plotki, że aktorka zachowuje się jak diva i nie radziła sobie na planie, powodując problemy i afery. To miał być powód, dla którego jej postać, Ruby Sunday, dostała mniejszą rolę w kolejnych odcinkach. Co na to aktorka?

Doktor Who - Millie Gibson o plotkach

Millie Gibson mówi w rozmowie z The iNews, że była w trudnej pozycji, ponieważ nie mogła komentować tych doniesień. Wszystko, co powiedziałaby, musiałoby być spoilerem dotyczącym drugiego sezonu, bo historia obu serii została napisana przed premierą obu sezonów. I to był jedyny powód, dla którego jej rola została zmniejszona. Do tego spotkała się z hejtem w wyniku tego raportu, co można było zaobserwować w mediach społecznościowych.

- Nie mogłam powiedzieć: „To kłamstwo!”, bo każdy od razu uznałby moje wyjaśnienia za spoilery. To było trochę trudne, by się bronić, nie psując oglądania serialu. Pomyślałam, że przez to było to jeszcze straszniejsze, bo ludzie potraktują to jako prawdę.

Po tamtych doniesieniach, które odbiły się szerokim echem w mediach społecznościowych, nikt ich nie potwierdził. Sama aktorka oraz twórcy mówią jednym głosem - to nie była prawda, a plan fabularny był z góry ustalony.