Twórcy o finale 2. sezonu Gen V. Jaką rolę odegrają młodzi superbohaterowie w 5. serii The Boys?

Erick Kripke i showrunnerka Michele Fazekas omówili ostatni odcinek 2. sezonu Pokolenia V, zdradzając również jak Ethan Slater przygotował się do roli Thomasa Godolkina. Czy widzowie mają się spodziewać kolejnej serii?
Magda Muszyńska
Tagi:  omówienie 
5. sezon finał The Boys superbohaterowie gen v Pokolenie V
UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!
Pokolenie V - 2. sezon fot. Prime Video
Drugi sezon Gen V dobiegł końca, więc twórcy otwarcie porozmawiali z serwisem The Hollywood Reporter o finałowym odcinku, a także o przyszłości serialu. Zdradzili też, jak do roli Thomasa Godolkin przygotowywał się Ethan Slater, a także opowiedzieli o relacji tej postaci z Sister Sage.

Czytaj więcej: Recenzja finałowego odcinka 2. sezonu Gen V

Młodzi superbohaterowie w ruchu oporu Starlight

W końcówce 2. sezonu Pokolenia V główni bohaterowie dołączyli do ruchu oporu Starlight. Współtwórca serialu i producent wykonawczy Eric Kripke, został zapytany o to, jaką rolę odegrają młodzi superbohaterowie w finałowym sezonie The Boys

Odgrywają ważną rolę. Frajda z zakończenia 2. sezonu w ten sposób częściowo polega na tym, że naprawdę możemy przygotować grunt pod 5. sezon, w którym istnieje aktywny i rosnący ruch oporu pod wodzą Starlight, w którym A-Train jest jego istotną częścią. Naprawdę próbują walczyć przeciwko Homelanderowi i temu pewnego rodzaju faszystowskiemu rządowi. Z tego samego powodu nadal ciężko pracujemy, aby zachować równowagę - The Boys jest o The Boys, a Pokolenie V jest o Pokoleniu V.

nullfot. Prime Video

Następnie twórca dodał, że te postacie zapewnią kluczowe wsparcie Chłopakom. Powiedział też, że The Boys będzie można oglądać bez wcześniejszego obejrzenia Gen V i odwrotnie. Jednak przyznał, że obejrzenie obu produkcji jest o wiele przyjemniejszym doświadczeniem. A jaka przyszłość czeka ten serial o studentach?

W piątym sezonie The Boys nie mówimy, że to koniec Gen V. Zakończenie jest otwarte, ponieważ tak naprawdę mamy do opowiedzenia więcej historii w Pokoleniu V i chcielibyśmy to zrobić. To zależy od oglądalności i liczby widzów. Musimy sprawić, żeby Amazon zamówił kolejny sezon.

Kripke zdradził, że w 2. sezonie The Boys jest wielu ludzi w kolejce, którzy chcą "przywalić" Homelanderowi. Na jej czele jest Butcher, ale są też Stan Edgar, Marie, Annie i Hughie. Próbują walczyć, ale brakuje im broni i ludzi. Powiedział, że cały kraj dał się nabrać na "homelanderowski Kool-Aid". Są przyćmieni przez setki superbohaterów, którzy są w każdym mieście i którym powierzono władzę nad policją. Dodał, że to prawdziwy podziemny opór przeciwko faszystowskiemu rządowi, którego nie można porównywać z czymkolwiek, co dzieje się na świecie.

nullfot. Prime Video

Jak Ethan Slater przygotował się do roli Godolkina?

W ostatnich odcinkach Thomas Godolkin (Ethan Slater) został uzdrowiony przez Marie, więc przestał kontrolować Ciphera (Hamish Linklater), która na powrót stał się Dougiem. Showrunnerka Michele Fazekas została zapytana przez The Hollywood Reporter o to, czy aktorzy współpracowali ze sobą, aby ich postacie były podobne do siebie. Przyznała, że nie pracowali ze sobą.

Pozwoliliśmy Ethanowi zobaczyć występ Hamisha i powiedzieliśmy mu: "Nie chcemy, żebyś imitował Hamisha Linklatera. Po prostu obejrzyj go i zobacz, co możesz z tego uwzględnić, jeśli w ogóle [to zrobisz]". Żeby wiedział, kim ma być – i tak zrobił. To jest bardzo subtelne, co bardzo mi się podoba. Po prostu ten sposób, w jaki mówi o rzeczach, specyfika jego języka i sposób, w jaki wypowiada słowa. Muszę też powiedzieć, że Hamish, który stał się inną osobą, Dougiem - to był cały Hamish. Jest tak dobry. Chciał to omówić: "Kim on jest, kim był i skąd pochodzi?". Więc niejako sam to stworzył. Nie sądzę, że nawet przez moment był inną osobą niż w ciągu ostatnich siedmiu odcinków. Jest niesamowicie utalentowany. Obaj traktują swoje rzemiosło poważnie, chcą je zgłębiać i zrozumieć historię swojej postaci.

nullfot. Prime Video

Czy Sister Sage kochała Thomasa Godolkina? 

Ponadto Kripke omówił też wątek miłosny Sister Sage z Thomasem Godolkinem. Wydarzenia nie rozegrały się po myśli Sage.

Historia o Sage naprawdę nam się podobała. To był pomysł Michele Fazekas, która powiedziała: "Czemu nie możemy dać Sage miłosnej historii? Czy ona zawsze musi być takim wyrachowanym robotem?". Naprawdę kochała tego faceta i miała plan. Mieli zamieszkać razem i mieli to powiedzieć Homelanderowi w bardzo ostrożny sposób.

Dodał, że mieli być parą ludzi sukcesu. Ona miała wizję szczęśliwego związku z drugą najmądrzejszą osobą na świecie, ale on po prostu oszalał. Błagała go, żeby tego nie robił, ale wiedziała, że ​​pójście tą drogą będzie destrukcyjne dla nich obojga.

Jest powód, dla którego wypuściła Polarity z więzienia w ostatnim odcinku. Wiedziała, że ​​ostatecznie musi chronić własną skórę. Trochę to właśnie ograliśmy. Rozpocznie 5. sezon z lekko złamanym sercem. Ten facet naprawdę złamał jej serce. Już wcześniej była mizantropką, a to tylko to pogłębiło.

nullfot. Prime Video

Obecnie trwa postprodukcja finałowego sezonu The Boys. Ponadto odbywają się zdjęcia do Vought Rising, który stanowi prequel dla tych seriali. Kirpke zasugerował nawet, że może się w nim pojawić Thomas Godolkin.

Gen V - zdjęcia z 2. sezonu

Pokolenie V - sezon 2, odcinek 8

Pokolenie V - sezon 2, odcinek 8
fot. Prime Video
Źródło: hollywoodreporter.com

