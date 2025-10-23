Twórcy o finale 2. sezonu Gen V. Jaką rolę odegrają młodzi superbohaterowie w 5. serii The Boys?
Erick Kripke i showrunnerka Michele Fazekas omówili ostatni odcinek 2. sezonu Pokolenia V, zdradzając również jak Ethan Slater przygotował się do roli Thomasa Godolkina. Czy widzowie mają się spodziewać kolejnej serii?
Drugi sezon Gen V dobiegł końca, więc twórcy otwarcie porozmawiali z serwisem The Hollywood Reporter o finałowym odcinku, a także o przyszłości serialu. Zdradzili też, jak do roli Thomasa Godolkin przygotowywał się Ethan Slater, a także opowiedzieli o relacji tej postaci z Sister Sage.
Czytaj więcej: Recenzja finałowego odcinka 2. sezonu Gen V
Młodzi superbohaterowie w ruchu oporu Starlight
W końcówce 2. sezonu Pokolenia V główni bohaterowie dołączyli do ruchu oporu Starlight. Współtwórca serialu i producent wykonawczy Eric Kripke, został zapytany o to, jaką rolę odegrają młodzi superbohaterowie w finałowym sezonie The Boys.
Następnie twórca dodał, że te postacie zapewnią kluczowe wsparcie Chłopakom. Powiedział też, że The Boys będzie można oglądać bez wcześniejszego obejrzenia Gen V i odwrotnie. Jednak przyznał, że obejrzenie obu produkcji jest o wiele przyjemniejszym doświadczeniem. A jaka przyszłość czeka ten serial o studentach?
Kripke zdradził, że w 2. sezonie The Boys jest wielu ludzi w kolejce, którzy chcą "przywalić" Homelanderowi. Na jej czele jest Butcher, ale są też Stan Edgar, Marie, Annie i Hughie. Próbują walczyć, ale brakuje im broni i ludzi. Powiedział, że cały kraj dał się nabrać na "homelanderowski Kool-Aid". Są przyćmieni przez setki superbohaterów, którzy są w każdym mieście i którym powierzono władzę nad policją. Dodał, że to prawdziwy podziemny opór przeciwko faszystowskiemu rządowi, którego nie można porównywać z czymkolwiek, co dzieje się na świecie.
Jak Ethan Slater przygotował się do roli Godolkina?
W ostatnich odcinkach Thomas Godolkin (Ethan Slater) został uzdrowiony przez Marie, więc przestał kontrolować Ciphera (Hamish Linklater), która na powrót stał się Dougiem. Showrunnerka Michele Fazekas została zapytana przez The Hollywood Reporter o to, czy aktorzy współpracowali ze sobą, aby ich postacie były podobne do siebie. Przyznała, że nie pracowali ze sobą.
Czy Sister Sage kochała Thomasa Godolkina?
Ponadto Kripke omówił też wątek miłosny Sister Sage z Thomasem Godolkinem. Wydarzenia nie rozegrały się po myśli Sage.
Dodał, że mieli być parą ludzi sukcesu. Ona miała wizję szczęśliwego związku z drugą najmądrzejszą osobą na świecie, ale on po prostu oszalał. Błagała go, żeby tego nie robił, ale wiedziała, że pójście tą drogą będzie destrukcyjne dla nich obojga.
Obecnie trwa postprodukcja finałowego sezonu The Boys. Ponadto odbywają się zdjęcia do Vought Rising, który stanowi prequel dla tych seriali. Kirpke zasugerował nawet, że może się w nim pojawić Thomas Godolkin.
Gen V - zdjęcia z 2. sezonu
Źródło: hollywoodreporter.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
21
paź
Ninja Gaiden 4
21
paź
Wieczny pokój
21
paź
Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkach
21
paź
Gdyby nie ty
22
paź
Wiła
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1976, kończy 49 lat
ur. 1998, kończy 27 lat
ur. 1959, kończy 66 lat
ur. 1970, kończy 55 lat
ur. 1986, kończy 39 lat