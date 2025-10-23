Książki: 10 najdłuższych powieści na świecie. Prawdziwe Behemoty literatury

Wydawca: Wydawnictwo W.A.B.

Britannica to angielska encyklopedia powszechna, która istnieje od 1768 roku. Współcześnie jest dostępna również w formie portalu internetowego. To właśnie na jego łamach opublikowano artykuł przedstawiający najdłuższe powieści na świecie. Jego redaktorzy starannie dobrali dziesięć tytułów, które zaliczają się do tego grona. Za to my je przedstawiamy naszym polskim czytelnikom poniżej, biorąc pod uwagę również nasze rodzime wydania.

W poniższym zestawieniu znajdziecie wielotomowe powieści, które zebrane w całości, mają co najmniej ponad tysiąc stron. To prawdziwi giganci i Behemoty literatury. Wśród nich jest Pretendent do ręki autorstwa Vikram Setha. Ten tytuł ukazał się w Polsce w trzech tomach. Na liście są jednak i takie historie, które rozciągają się na piętnaście tomów i na ponad piętnaście tysięcy stron. Mowa tu oczywiście o wielkim dziele Henry'ego Dargera.

Jak tłumaczy sama Britannica, każda z tych książek byłaby idealna do wzięcia ze sobą na bezludną wyspę, z uwagi na ich długość. Warto dodać jednak, że to zestawienie jest ciekawe również dlatego, że zawiera wiele mniej znanych perełek literatury, jak chociażby wybitną chińską powieść Sen czerwonego pawilonu, o której do tej pory mogliście nie słyszeć.

Nie przedłużając, zapraszamy do zapoznania się z poniższą galerią, w której znajdziecie 10 najdłuższych powieści na świecie. Każdy slajd zawiera tytuł książki, autora, okładkę i opis.

Książki: 10 najdłuższych powieści świata