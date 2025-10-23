Reklama
Billy Bob Thornton powraca w 2. sezonie Landmana. Zobaczcie nowy zwiastun

Tommy Norris powraca, aby znowu znaleźć się na froncie walk o rynek ropy naftowej. Tym razem będzie musiał pomóc utrzymać pozycję żony swojego poprzedniego szefa.
Tomasz Hudyga
Landman: Negocjator - 2. sezon fot. Paramount+
Pojawił się zwiastun drugiego sezonu serialu Landman: Negocjator, a nowe materiały zapowiadają równie wybuchową akcję. jakiej fani mogli się spodziewać po tym dramacie o świecie wielkiej ropy z Billym Bobem Thorntonem w roli głównej.

Serial stworzony przez Taylora Sheridana, współtwórcę Yellowstone i autora wielu telewizyjnych hitów, okazał się prawdziwym sukcesem już w pierwszym sezonie.

Landman: Negocjator - zwiastun 2. sezonu

W nadchodzących odcinkach historia wyniesie na nowy poziom postać Tommy’ego Norrisa, tekstańskiego specjalisty od trudnych spraw w przemyśle naftowym, granego przez Thorntona. Towarzyszyć mu będzie Cami Miller (Demi Moore), która przejęła kontrolę nad firmą M-Tex Oil po śmierci swojego męża (Jona Hamma) – razem z Tommym będą musieli stawić czoła nowym wyzwaniom.

W serialu ponownie pojawi się rodzina Tommy’ego, grana przez Ali Larter, Michelle Randolph i Jacoba Loflanda, a także nowe gwiazdy: Andy'ego Garcię (wprowadzony w finale pierwszego sezonu) oraz Sama Elliotta, znanego z innych produkcji Sheridana. Obsada drugiego sezonu obejmuje również Paulinę Chávez, Kaylę Wallace, Marka Collie, Jamesa Jordana i Colma Feore’a.

Premiera drugiego sezonu odbędzie się 16 listopada 2025 roku n Paramount+, a kolejne odcinki będą ukazywać się co tydzień.

Źródło: hollywoodreporter.com

Tomasz Hudyga
