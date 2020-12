Lando i The Acolyte - seriale Star Wars ogłoszone. Nowy okres w uniwersum!

fot. Disney

Lando to serial aktorski osadzony w świecie Star Wars, którego bohaterem będzie kultowy przemytnik Lando Calrissian. Twórcą będzie Justin Simien, znany z hitu Netflixa Drodzy biali!. Podczas ogłoszenia szefowa Lucasfilmu Kathleen Kennedy nie wspomniała niż o Donaldzie Gloverze ani Billym Dee Williamsie, ale można założyć, że raczej będzie to opowieść o jego młodszej wersji.

Przypomnijmy, że Donald Glover zadebiutował w tej roli w filmie Han Solo: Gwiezdne wojny – historie i zebrał za nią bardzo pochlebne opinie. Nie wyjawiono, w jakim okresie uniwersum ta historia jest osadzona.

https://twitter.com/Disney/status/1337176003047796736

Drugim serialem jest The Acolyte. Jest to projekt, o którym wcześniej słyszeliśmy w plotkach - tworzy go Leslye Headland, znana z Russian Doll. Ma być to thriller, który zabierze widzów do galaktyki pełnej mrocznych tajemnic i Ciemnej Strony Mocy. Po raz pierwszy na ekranie zobaczymy całkowicie nowy okres ze świata Star Wars zwany High Republic, czyli akcja mniej więcej rozgrywać się będzie jakieś 200 lat przed wydarzeniami z Gwiezdnej Sagi. High Republic to nowy wielki plan Lucasfilmu - tworzone są historie książkowe i komiksowe w tym okresie, a to jest na razie pierwszy serial.

https://twitter.com/Disney/status/1337176133352247296