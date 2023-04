Lando i Star Wars Kevina Feige - co z projektami? Jest komentarz

fot. materiały prasowe

Lando to serial o Lando Calrissianie, który został ogłoszony kilka lat temu. W głównej roli powrócić miał Donald Glover. Od tego czasu nic na ten temat nie słyszeliśmy. Podczas Star Wars Celebration portal IGN zapytał o projekt jedyną osobę, która ma pewne informacje o nim - szefową Lucasfilmu Kathleen Kennedy.

Lando - co z serialem?

Kennedy powiedziała wprost: wciąż trwają prace nad projektem i on powstaje. Dodała, że Glover jest nim bardzo podekscytowany. Sam aktor na początku kwietnia 2023 roku w wywiadzie wspomniał, że rozmawiają o nim z Lucasfilmem. Opóźnienie jest prawdopodobnie podyktowane przepełnionym terminarzem Glovera, który robi wiele rzeczy na raz. Na razie nie wiadomo, kiedy ten serial powstanie.

Star Wars Kevina Feige

Tak skomentowała projekt Kevina Feige, który jest szefem Marvel Studios oraz twórcą MCU.

- Projekt Kevina Feige to coś, co zostało ogłoszone w mediach, ale nic nie powstało. Nigdy nie rozmawialiśmy o pomyśle. Jak każdy wie, Kevin jest wielkim fanem Gwiezdnych Wojen. Jeśli coś wymyśli, będę chciała tego wysłuchać. Do tej pory do tego nie doszło. Nie jest to porzucony projekt. Po prostu jeszcze nic z nim się nie wydarzyło.

