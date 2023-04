Star Wars: Ahsoka - aktor w roli Wielkiego Admirała Thrawna potwierdzony. Jest lista reżyserów serialu

materiały prasowe

Po finale 3. sezonu The Mandalorian, kolejnym aktorskim serialem w świecie Gwiezdnych Wojen będzie Star Wars: Ahsoka. Na panelu serialu na Star Wars Celebration, poznaliśmy wreszcie więcej informacji na temat produkcji, a także otrzymaliśmy pierwszy zwiastun.

Podczas Star Wars Celebration, dziennikarze portalu Screen Rant mieli okazję porozmawiać z twórcą serialu, Dave'em Filonim. W rozmowie z nimi ujawnił, że to występ Rosario Dawson dała mu pewność siebie, że poradzi sobie z realizacją serialu live-action. Oszałamiający zdaniem twórcy występ Dawson w The Mandalorian dał mu pewność, że poradzi sobie z tak ważną rolą przy serialu o Ahsoce.

Najważniejszym pytanie było: "Kto będzie portretował tę postać?". To nie była błahostka. W rzeczywistości jest to prawdopodobnie najważniejsza rzecz. I na szczęście, poprzez różne dyskusje, pojawiła się Rosario i wzniosła się na wyżyny. Kiedy ją poznałem, byłem pewien, że to będzie ona. I to jest fascynująca rzeczy, kiedy wchodzisz na plan, a ona już tam jest ubrana w pełny kostium. Kiedy wchodzę na plan, ona jest już Ahsoką. Jestem w wiosce i rozmawiam z tą postacią, a potem nagle przenosimy się do świata Star Wars.

Filoni dodał w rozmowie, że podróż Ahsoki od Padawana do Jedi odzwierciedla jego własną drogę jako filmowca. Ahsoka zadebiutowała w serialu animowanym Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów, tworzonym właśnie przez Filoniego, a później też pojawiała się w Star Wars Rebelianci, aż wreszcie w wersji live-action w serialu The Mandalorian.

Star Wars: Ahsoka - aktor w roli Thrawna potwierdzony

Na panelu potwierdzono, że Lars Mikkelsen wcieli się w Admirała Thrawna w wersji live-action. Aktor ten podkładał głos pod tego antagonistę, a teraz zobaczymy go w nowym serialu Filoniego. Dave Filoni zdradził, że konsultował się z Timothym Zahnem, jak zaprezentować na ekranie Admirała Thrawna w serialu Ahsoka. Jest to autor chwalonych i docenianych książek, których bohaterem jest właśnie ta postać. Filoni przekonuje, że chcą mieć pewność, że postać ta zostanie zaprezentowana w sposób właściwy. Poniżej możecie zobaczyć wideo z wejścia aktora na scenę i usłyszeć wiwatujących fanów:

Wielki Admirał Thrawn z animacji:

Wielki Admirał Thrawn to jedna z najpopularniejszych postaci w historii Gwiezdnych Wojen, która powstała na kartach książek w latach 90. Jest to genialny strateg i taktyk o wyjątkowym intelekcie, który docenił sam Imperator Palpatine. Był on jedynym nieczłowiekiem piastującym wysokie stanowisko w hierarchii Imperium.

Dodatkowo potwierdzono, że David Tennant powróci głosowo jako droid Huyang. Poniżej możecie zobaczyć też nowe zdjęcia pokazujące Natashę Liu Bordizzo jako Sabine oraz Mary Elizabeth Winstead jako Hera. Jak również Raya Stevensona i Ivannę Sakhno w rolach antagonistów nazwanych Baylon Scott i Shin Hutti. Są to zupełnie nowe postaci w tym świecie.

Star Wars: Ahsoka - nazwiska reżyserów

Na panelu ogłoszono też nazwiska reżyserów projektu. Prócz Dave'a Filoniego będą to także:

Star Wars: Ahsoka - plakat i zdjęcia

Star Wars: Ahsoka

Star Wars: Ahsoka - obsada

W tytułowej roli powróci Rosario Dawson. W pozostałych rolach są: Mary Elizabeth Winstead, Ray Stevenson, Natasha Liu Bordizzo, Ivanna Sakhno oraz Eman Esfandi.