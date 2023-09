Lara Croft z nowym głosem w Polsce. Jaka aktorka wcieliła się w bohaterkę w Call of Duty?

fot. Activision

Serwis World of Tomb Raider ujawnił interesującą informację. W grach Call of Duty: Warzone oraz Modern Warfare II jako Larę Croft (bohaterka pojawiła się tam niedawno w ramach jednej z aktualizacji) możemy usłyszeć Annę Cieślak, polską aktorkę, która wcześniej udzielała głosu między innymi Ellie w dwóch odsłonach serii The Last of Us.

Na kanale polskiego serwisu poświęconego marce Tomb Raider pojawiło się również wideo z porównaniem próbek głosu Anny Cieślak oraz Keeley Hawes, która udziela głosu bohaterce w angielskiej wersji językowej. Z materiałem możecie zapoznać się poniżej.

Na ten moment nie wiadomo czy Anna Cieślak zostanie głosem Lary Croft na stałe i usłyszymy ją w kolejnych odsłonach serii, czy też była to jednorazowa współpraca. Warto przypomnieć, że w ostatniej trylogii (czyli od Tomb Raider z 2013 roku do Shadow of the Tomb Raider z roku 2018) w Larę w polskiej wersji językowej wcielała się Karolina Gorczyca.