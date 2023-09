SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake otrzyma wersję na PS5 i Xbox Series X|S

fot. THQ Nordic

SpongeBob Squarepants: The Cosmic Shake to trójwymiarowa platformówka, która na początku tego roku pojawiła się na PC, PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch. Na tym jednak nie koniec, bo THQ Nordic zapowiedziało, ze już 16 października produkcja ta trafi na rynek w wersji na konsole PlayStation 5 i Xbox Series X|S.

W wydaniu na aktualną generację konsol pojawią się pewne nowości, w tym tryb fotograficzny z 19 filtrami i nowe kostiumy. Dodatkowo na PlayStation 5 pojawi się wsparcie dla możliwości oferowanych przez kontroler DualSense: z głośnika usłyszymy dźwięki towarzyszące podnoszeniu przedmiotów, a podczas używania dmuchawy i linki z hakiem odczujemy opór adaptacyjnych spustów.

SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake - zwiastun wersji na PS5 i Xbox Series X|S

Aktualizacja do nowej generacji dostępna będzie za darmo dla obecnych posiadaczy gry.

Więcej na temat SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake możecie dowiedzieć się z naszej recenzji.