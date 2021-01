Larry King trafił do szpitala. Legenda telewizji ma koronawirusa

fot. screen z YouTube z kanału Larry King

Amerykański dziennikarz telewizyjny Larry King od ponad tygodnia jest hospitalizowany w związku z zarażeniem koronawirusem. 87-letni dziennikarz przebywa pod opieką lekarzy w jednym ze szpitali w Los Angeles. Jak podają amerykańskie media, Larry King przebywa w izolacji, ale jego rodzina pozostaje w stałym kontakcie z personelem medycznym. Stan dziennikarza jest stabilny lecz poważny. Larry King przeszedł bowiem już wcześniej kilka zawałów, raka, cierpi również na cukrzycę typu 2.

Przypomnijmy, że Larry King jest prawdziwą legendą amerykańskiego dziennikarstwa. Rozpoczynał karierę w radiu, gdzie prowadził The Larry King Show. Wieloletni współpracownik CNN, w latach 1985 - 2010 gospodarz programu Larry King Live. Do tej pory przeprowadził ponad 40 tysięcy wywiadów, m.in. z Margaret Thatcher, Tonym Blairem, Marlonem Brando, Madonną czy Celine Dion. W 2012 roku rozpoczął prowadzenie Larry King Now, a w 2013 Politykując z Larrym Kingiem. Użyczył głosu także kilku filmowym postaciom, m.in. w produkcjach Shrek 2 oraz Shrek Trzeci.