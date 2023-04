Łasuch - pełny zwiastun 2. sezonu. Kiedy premiera?

fot. Netflix

Łasuch powraca z 2. sezonem. Serial ponownie oparty jest na popularnej serii komiksów Jeffa Lemire'a. Za produkcję odpowiada Warner Bros. Television. Wśród producentów wykonawczych są Jim Mickle, Susan Downey, Robert Downey, Jr., Amanda Burrell, i Linda Moran. Pełny zwiastun 2. sezonu zapowiada emocje.

Łasuch - zwiastun 2. sezonu

Łasuch - opis fabuły

Nadchodzi nowa, śmiertelnie niebezpieczna fala Przypadłości, a Gus (Christian Convery) wraz z grupą innych hybryd trafiają do niewoli Generała Abbota (Neil Sandilands) oraz jego Ostatnich Ludzi. Pragnąc umocnić swoją władzę poprzez odkrycie lekarstwa, Abbot wykorzystuje dzieci do eksperymentów prowadzonych przez trzymanego w niewoli doktora Adityę Singha (Adeel Akhtar), który pragnie jak najszybciej stworzyć lek, by uratować swoją zainfekowaną żonę Rani (Aliza Vellani). Chcąc chronić przyjaciół, Gus zgadza się pomóc doktorowi oraz wyrusza w mroczną podróż, której celem jest odkrycie jego pochodzenia oraz roli jego matki Birdie (Amy Seimetz) w wydarzeniach prowadzących do Wielkiej Zapaści. Poza murami Ostoi Tommy Jepperd (Nonso Anozie) i Aimee Eden (Dania Ramirez) łączą siły, by uwolnić hybrydy, lecz dochodzi między nimi do spięć, gdy na jaw wychodzi tajemnica Jepparda. Ujawnienie sekretów z przeszłości stawia szansę na odkupienie pod znakiem zapytania, a Gus i jego nowo poznana rodzina stają na kursie kolizyjnym z Generałem Abbotem oraz złymi siłami, które chcą ich zniszczyć raz na zawsze.

Łasuch - premiera w Netflixie już 27 kwietnia.