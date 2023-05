Łasuch - będzie 3. sezon. To koniec serialu

Fot. Materiały prasowe

Oficjalnie ogłoszono, że powstanie 3. sezon Łasucha, Jednocześnie podkreślono, że będzie to finałowa seria, więc będzie to koniec serialu.

Łasuch - koniec serialu

W oświadczeniu prasowym twórca i showrunner Jim Mickle twierdzi, że pod wieloma względami będzie to dokładnie ta historia, jaką sobie od początku wyobrażali. Przyznaje, że wraz z rozwojem serialu zaczął on żyć swoim życiem i to postacie pokazały mu w jakim kierunku trzeba to rozwijać.

Ma nadzieję,że będzie to satysfakcjonująca konkluzja tej historii. Gus ma zobaczyć nowe rejony na świecie i inne odcienie człowieczeństwa, których nie widział w pierwszych sezonach. Zapowiada, że 3. sezon to historia arktyczna z komiksów.

Prace na planie już się zakończyły. 3. sezon kręcono w Auckland, w Nowej Zelandii. Niedawno miał premierę 2. sezon, który w pierwszych czterech dniach wyświetlania zanotował 48,3 mln godzin.

Data premiery 3. sezonu nie jest znana.