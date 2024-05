Najlepsze filmy o nastolatkach z lat 2000. Zapomniane, ale starzeją się jak wino

fot. Universal Pictures / Playlist, LLC. / Warner Bros. / Miramax

Lata 2000. To był prawdziwie złoty wiek dla komedii romantycznych, a także lekkich historii o dojrzewaniu i pierwszych miłościach. W końcu była to dekada, w której znacząca grupa demograficzna (milenialsi) zaczęła dorastać. Hollywoodzkie studia to wykorzystały, serwując reprezentację ich zainteresowań, wszelkich zmagań i najskrytszych pragnień na wielkim ekranie. Niektóre tytuły zdobywają uznanie również młodszych pokoleń, w tym Z. Niektóre jednak odeszły w zapomnienie. A szkoda, bo w jakimś stopniu postarzały się jak dobre wino, przypominając widzom o beztroskim amerykańskim śnie. Część z nich nawet przewyższa poziom filmów, które trafiły do kin zaledwie parę lat temu.

Użytkownicy portalu Ranker.com wytypowali 16 zapomnianych filmów o nastolatkach, które dalej potrafią dostarczyć niezłą rozrywkę. Przypomnijmy, że w ramach zabawy można głosować zarówno "za", jak i "przeciw" danej pozycji. W poniższym zestawieniu znaczenie miało prawie 18 tysięcy głosów.

W rankingu zobaczycie tytuły, w których występowały znane gwiazdy kina, takie jak Blake Lively czy Anne Hathaway. Są również te zapomniane, w tym Amanda Bynes, która niegdyś była jedną z najbardziej rozchwytywanych aktorek w filmach coming-of-age oraz rom-comach.

Czy zgadzacie się z opinią internautów? A może do głowy przyszedł wam tytuł, którego zabrakło w zestawieniu? Czekamy na wasze komentarze!

Zapomniane filmy o nastolatkach z lat 2000. [RANKING]

16. Angus, stringi i przytulanki