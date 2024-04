Najbardziej kontrowersyjne filmy dla nastolatków. Wpłynęły na to szokujące i przerażające rzeczy

fot. materiały prasowe

Reklama

Młodzieżowe kino lubuje się w pokazywaniu głębszych uczuć. Kiełkujące sympatie, wielkie przyjaźnie i pierwsze kontakty seksualne to wątki nie do przegapienia w filmach poświęconych nastolatkom. Mimo że sporą część tego gatunku tworzą lekkie, komediowe propozycje, wśród nich porządnie zakotwiczyły się również poruszające dramaty i inne dające do myślenia tytuły. Przy pracy nad niektórymi projektami twórcy postanowili pójść o krok dalej – sprawili, że w sercach nastoletnich bohaterów zrodził się pociąg do przestępczości. Inni zaś, czerpiąc inspirację z brutalnej rzeczywistości, tworzyli fabuły odzwierciedlające niebezpieczeństwa, które czyhają na osoby w okresie dojrzewania.

Serwis internetowy Ranker zaprezentował zestawienie najbardziej kontrowersyjnych filmów dla nastolatków. Jest to zbiór rozmaitych produkcji, które wywołały mieszane uczucia wśród widzów i krytyków filmowych. Do wielu tytułów przylgnęła haniebna łatka gloryfikowania szkodliwych zachowań, a intensywna tematyka spowodowała oburzenie wśród odbiorców na całym świecie.

Zobacz także:

Pragniemy ostrzec naszych czytelników, że wiele z przedstawianych produkcji pokazuje przemoc fizyczną i psychiczną oraz wykorzystywanie seksualne młodzieży, w tym również pedofilię. Są to filmy, które zwracają uwagę na poważne problemy, ale też mogą być interpretowane jako bardziej szkodliwe niż użyteczne materiały.

Najbardziej kontrowersyjne filmy dla nastolatków

Trzynastka (2003) – film przedstawia bunt trzynastoletniej Tracy, która porzuca dotychczasowe życie pilnej uczennicy, by wejść do świata narkotyków, przestępczości i seksu. W dziele pojawia się motyw samookaleczania się nastolatki, co wpłynęło na ocenę krytyków. Uznano, że produkcja gloryfikuje autoagresję. Mówiono również o surowym spojrzeniu na wczesną seksualizację nastolatek.

Najlepsze filmy młodzieżowe

Jeśli jednak chcecie coś luźniejszego, niż szokujące i kontrowersyjne filmy, oto mała polecajka:

Cała ona - chłopak musi zamienić niezdarną dziewczynę w królową balu.

Serialowe teen drama - która produkcja najlepsza? (82-40)

Wolicie luźne i pomysłowe seriale dla nastolatków i młodzieży? Oto ranking według recenzji krytyków.

82. Between (2015) - 22% (średnia ocen krytyków w Rotten Tomatoes)

Serialowe teen drama - która produkcja najlepsza? (39-1)