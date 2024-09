Latarnie - kto zagra Johna Stewarta w serialu HBO? Trop prowadzi do tych 2 aktorów

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Wczoraj raportowaliśmy Wam, że Josh Brolin otrzymał propozycję zagrania Hala Jordana w nadchodzącym serialu Latarnie, co samo w sobie wzbudziło mieszane uczucia wśród czekających na produkcję fanów - nawet jeśli sam aktor najprawdopodobniej nie zdecyduje się przyjąć roli. Teraz wygląda na to, że casting do serii zaczyna rozkręcać się na dobre, o czym donosi ceniony scooper Jeff Sneider z serwisu The InSneider.

Dziennikarz informuje, że do roli Johna Stewarta poszukiwany jest czarnoskóry aktor, który ma ok. 30 lat - lub na tyle wygląda (w praktyce może chodzić o przedział wiekowy 27-35 lat, o którym raportowano wcześniej). Co więcej, nie jest wykluczone, że w całym wyścigu już pojawiło się dwóch faworytów.

Mają nimi być Damson Idris (33 lata, znany m.in. z seriali Snowfall czy Czarne lustro) i Aaron Pierre (30 lat, Kolej podziemna i Rebel Ridge). Skąd ten wniosek? No cóż, jeden z twórców serialu, scenarzysta komiksowy Tom King, zaczął w ostatnich dniach śledzić obu mężczyzn w mediach społecznościowych, co jak w wielu tego typu przypadkach wzbudziło liczne spekulacje. Z kolei w sondzie przeprowadzonej w serwisie Reddit to właśnie akcje Idrisa i Pierre'a stały najwyżej jeśli chodzi o potencjalnego odtwórcę roli Johna Stewarta.

