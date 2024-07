Lanters – jest konkretny termin rozpoczęcia prac na planie. W głównego bohatera wcieli się znany aktor

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

W maju tego roku DC Studios oficjalnie potwierdziło, że serial Lanterns otrzymał zielone światło i serial tworzony przez Damona Lindelofa, Toma Kinga i Chrisa Mundy’ego jednak powstanie. Wcześniej informowano, że prace na planie produkcji rozpoczną się w pierwszym kwartale przyszłego roku. Teraz serwis Nexus Point News doprecyzował, o który miesiąc konkretniej chodzi.

Lanterns - kiedy start prac na planie?

Jak udało się ustalić redakcji tego serwisu, powołując się na swoje źródła, zdjęcia do Lanterns zostały wyznaczone na styczeń 2025 roku i będą trwać do czerwca tego samego roku. Co więcej, część prac została zaplanowana w Atlancie, a nie jak wcześniej sądzono, jedynie w Wielkiej Brytanii.

Obecnie prowadzone są castingi do głównych ról, czyli Hala Jordana i Johna Stewarta. Do pierwszego z bohaterów poszukiwany jest aktor w wieku ponad czterdziestu lat, zaś młodszy z Zielonych Latarni będzie miał około trzydziestu lat. Nexus Point News podało, że według ich wiedzy w roli Jordana mamy zobaczyć znanego aktora z „godnym uwagi nazwiskiem”. Niestety to jedyne poszlaki o castingu tego bohatera, jakie obecnie mamy.

Lanterns powstaje jako serial HBO. Produkcja będzie liczyć osiem odcinków.

