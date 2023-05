Layers of Fear - demo pozwoli sprawdzić grę przed premierą. Ujawniono wymagania wersji PC

fot. Bloober Team

Miłośnicy horrorów nie będą musieli czekać na premierę nowego Layers of Fear, by własnoręcznie przetestować ten tytuł. Poinformowano, że już 15 maja na Steam zadebiutuje wersja demonstracyjna, która pozwoli zapoznać się z wycinkiem tej nadchodzącej produkcji. Warto jednak się pośpieszyć, bo demo dostępne będzie jedynie przez tydzień - do 22 maja tego roku.

Firma Bloober Tema opublikowała również klimatyczny film otwierający ich nadchodzące dzieło. Z materiałem możecie zapoznać się poniżej.

Layers of Fear - wymagania sprzętowe

Do sieci trafiły także wymagania sprzętowe pecetowej wersji Layers of Fear. Zobaczcie czy Wasz komputer poradzi sobie z tym tytułem.

fot. Bloober Team

Layers of Fear to odświeżone i kompletne wydanie gier polskiego studia Bloober Team. W tej jednej produkcji znajdzie się cała zawartość z dwóch odsłon i DLC oraz nowa, niedostępna wcześniej historia, która połączy wszystkie wątki w jedną, spójną całość. Gra powstaje na silniku Unreal Engine 5, co ma zapewnić wyjątkowo efektowną i realistyczną oprawę.