Layers of Fear wkrótce otrzyma darmowe DLC. Zobaczcie zwiastun The Final Prologue

fot. Bloober Team

Polskie studio Bloober Team przygotowało kolejną (po piosence przygotowanej wraz z Natalią Szroeder) niespodziankę dla graczy. Zapowiedziano, że już 24 października zadebiutuje darmowy dodatek do gry Layers of Fear zatytułowany The Final Prologue. Będzie on rozszerzać historię z drugiej odsłony serii i skupi się na reżyserze, który stara się stworzyć swoje najlepsze dzieło, nawet jeśli ceną tego będzie popadnięcie w obłęd.

Poniżej możecie zapoznać się z krótkim materiałem wideo zapowiadającym rozszerzenie.

Layers of Fear - zwiastun dodatku The Final Prologue

The Final Prologue będzie dostępne bezpłatnie w ramach aktualizacji dla wszystkich posiadaczy LOF na PC i konsolach. Zainteresowani będą mogli rozegrać tę opowieść poprzez wybranie odpowiedniego rozdziału z menu gry.