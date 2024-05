Léa Seydoux w filmie od scenarzysty Anatomii upadku. Poezja, wizje i przemiany

fot. Warner Bros.

The Unknown to film Arthura Harari który w ostatnim czasie zdobył Oscara za scenariusz do Anatomii upadku, który napisał wraz z Justine Triet. Variety podało, że w głównej roli wystąpi Léa Seydoux. Francuska aktorka znana jest z tego, że występuje zarówno w hollywoodzkich produkcjach, jak i europejskich. Niedawno mogliśmy ją oglądać w Diuna: Część druga oraz Bestii.

fot. Les Films du Bélier // My New Picture // George MacKay i Léa Seydoux w filmie "Bestia"

Producentem projektu jest paryska firma Bathysphere. Współproducentem jest Pathé, które zaprezentuje pakiet na targach w Cannes. Zajmie się również dystrybucją we Francji i Szwajcarii oraz sprzedażą na światowe rynki.

Szczegóły fabuły są trzymane w tajemnicy, lecz Harari wspominał już, że projekt stanowi połączenie realistycznej kroniki miejskiej, filmu fantasy, śledztwa, melodramatu i snu na jawie.

[Film] będzie nieustannie przemieniać się na naszych oczach, a jego horyzontem będzie głęboka i nieodwracalna transformacja postaci.

Z kolei producent Nicolas Anthomé powiedział, że The Unknown będzie "realistycznym filmem fantasy, rozumianym przede wszystkim jako spektakularna obietnica zawrotów głowy, wizji i poezji".

Koniec produkcji The Unknown zaplanowano na pierwszą połowę 2026 roku.