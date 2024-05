Zwiastun Megalopolis. To ma być przełomowe science fiction legendy kina!

fot. materiały prasowe

Francis Ford Coppola opublikował na swoim koncie na YouTube oficjalny zwiastun wysokobudżetowego filmu science fiction Megalopolis. To w pełni jego autorski projekt, który nie powstał we współpracy z hollywoodzkimi studiami. Budżet 120 mln dolarów wyłożył z własnej kieszeni sam reżyser! Po pierwszych pokazach niektórzy krytycy zapowiadali, że będzie to przełomowy film dla kina.

Przypomnijmy, że Francis Ford Coppola odpowiada za jedne z najlepszych produkcji w historii kina. Można tu wymienić między innymi: trylogia Ojciec chrzestny, Czas Apokalipsy czy Drakula.

Megalopolis - zwiastun

Megalopolis - opis fabuły

Historia rozgrywa się na zniszczonej metropolii przypominającej Nowy Jork. Dochodzi do sporu, wynikającego z różnych spostrzeżeń na przyszłość. Z jednej strony mamy ambitnego, idealistycznego architekta (Adam Driver), a z drugiej jego zaprzysiężonego wroga, burmistrza miasta Franka Cicero (Giancarlo Esposito). Debata toczy się wokół tego, czy zbudować utopię z materiałów odnawialnych, czy może przyjąć strategię odbudowy na dotychczasowym poziomie, pełnym korupcji i pośrednictwa władzy. W centrum konfliktu stoi córka burmistrza, Julia (Nathalie Emmanuel), młoda kobieta, która dorastała w obliczu władzy i wciąż poszukuje sensu życia.

Na ten moment film nie ma daty premiery. Pierwsze konkrety na temat jego jakości poznamy na dniach wraz z premierą podczas festiwalu w Cannes. Wówczas dowiemy się, czy jest to przełom kina, jak sugerowano.