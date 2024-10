Astro Bot - pierwszy nowy poziom już dziś trafi do gry! Znamy także daty premiery kolejnych

fot. SIE

Astro Bot to jedna z najlepiej ocenianych gier tego roku. Twórcy już jakiś czas temu zapowiedzieli bezpłatną aktualizację z nową zawartością do tej trójwymiarowej platformówki, a teraz poznaliśmy szczegóły na jej temat. Okazuje się, że na nowe poziomy nastawione na bicie rekordów czasowych nie trzeba będzie długo czekać.

Pierwszy etap o nazwie Building Speed ma zadebiutować już dziś, 17 października o godzinie 15:00 czasu polskiego. Kolejne będą pojawiać się co tydzień: 24 października (Let it Slide), 31 października (Spring-loaded Run), 7 listopada (Helium Heights) oraz 14 listopada (Rising Heat). Na każdym z takich poziomów natrafimy też na zupełnie nowe boty. Wśród nich mają pojawić się między innymi bohaterowie ciepło przyjętego Helldivers 2 czy Eve z gry Stellar Blade.

Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o Astro Bocie, to zachęcamy do sprawdzenia naszej recenzji.