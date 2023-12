Parasite - Lee Sun-Kyun nie żyje. Koreański aktor miał 48 lat

fot. IMDb

Lee Sun-Kyun, 48-letni aktor, został znaleziony martwy w samochodzie w parku w Seoulu. Znany głównie z roli w Parasite, był poszukiwany po zgłoszeniu zaginięcia przez rodzinę. Jego żona miała znaleźć wiadomość, która wyglądała na list pożegnalny.

Niedawno pojawiły się doniesienia o usunięciu Lee z projektu filmowego. Aktor miał zagrać detektywa w No Way Out - czarnej komedii o mężczyźnie, który opuszcza więzienie po 13 latach. Powodem jego odejścia było wszczęte dochodzenie dotyczące podejrzenia zażywania narkotyków w lokalnych barach oraz domach, w którym brał udział on i siedem innych osób. Lokalny serwis informacyjny Yonhap podał, że Lee był wielokrotnie przesłuchiwany przez południowokoreańską policję, w tym przez 19 godzin w ubiegły weekend. Aktor stwierdził, że został oszukany i zmanipulowany.

Lee Sun-Kyun - filmografia

Aktor zyskał ogólnoświatowy rozgłos dzięki roli w oscarowym obrazie Parasite, przedstawiającym historię ludzi z różnych klas społecznych. Lee wcielił się w postać bogatego architekta, którego rodzina wiedzie pozornie czarujące życie.

Wystąpił również w Dr. Brain, produkcji Apple TV+, która zdobyła nominację do nagrody Emmy. Oprócz tego, mogliśmy zobaczyć Lee w Bezradnych, Wszystko o mojej żonie oraz A Hard Day.