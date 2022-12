Mickey 17 - teaser filmu od reżysera Parasite. W głównej roli Robert Pattinson

fot. Warner Bros.

Mickey 17 to nadchodzący film science-fiction od nagrodzonego Oscarami koreańskiego reżysera Bong Joon-ho. Obecnie trwają prace na planie nad tą produkcją, do której scenariusz napisał ten słynny filmowiec na podstawie powieści Mickey 7 autorstwa Edwarda Ashtona.

Powieść została wydana w lutym 2022 roku. Film ma inspirować się książką, ale niektóre źródła podają, że ostateczna wersja może różnić się od oryginału, tak jak to miał miejsce przy poprzednich adaptacjach tego twórcy. Fabuła powieści koncentruje się na misji jednorazowego pracownika ludzkiej ekspedycji wysłanej w celu kolonizacji lodowego świata Niflheim. Ilekroć pojawia się misja, która jest zbyt niebezpieczna - a nawet samobójcza - załoga zwraca się do Mickeya. Po śmierci jednego Mickeya, nowe ciało zostaje zregenerowane z nienaruszoną większością jego wspomnień. Po sześciu zgonach Mickey7 zaczyna rozumieć warunki swojej pracy i dlaczego była to jedyna nieobsadzona posada, gdy ją objął.

W tytułowego bohatera wciela się Robert Pattinson. W obsadzie są również Steven Yeun, Naomi Ackie, Toni Collette i Mark Ruffalo. Premiera Mickey 17 zaplanowana jest na 29 marca 2024 roku.

Do sieci trafiła też pierwsza zapowiedź filmu, w której możemy zobaczyć Roberta Pattisona.

Mickey 17 - teaser

Produkcją zajmuje się Warner Bros. i Plan B Entertainment. Za muzykę odpowiada Jae-il Jung (Parasite, Squid Game), a za kostiumy Catherine George (Okja, Snowpiercer). Nad efektami specjalnymi czuwać będzie Dan Glass (Matrix).