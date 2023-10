Gwiazdor Parasite usunięty z projektu filmowego. Powodem podejrzenie zażywania narkotyków

fot. materiały prasowe

Lee Sun-kyun zasłynął ze swojego występu w Parasite z 2019 roku. Aktor miał wystąpić w No Way Out - czarnej komedii o mężczyźnie, który opuszcza więzienie po 13 latach. Lee miał odgrywać detektywa. Zdecydowano jednak o usunięciu go z projektu w związku z trwającym policyjnym dochodzeniem. Aktor jest podejrzany o zażywanie narkotyków.

Gwiazdor Parasite usunięty z nowego projektu

W zeszłym tygodniu doniesiono, że Agencja Policji Metropolitalnej Incheon wszczęła dochodzenie wobec ośmiu podejrzanych, w tym Lee, w związku z podejrzeniem zażywania narkotyków w lokalnych barach oraz ich domach. Adwokat stwierdził, że "trudno powiedzieć", czy aktor faktycznie zażywał narkotyki. Dodał, że aktor ma "wiernie współpracować" z policją.

Studio X+U wydało oświadczenie, informujące o rezygnacji Lee z projektu. Najpewniej będą poszukiwać jego zastępcy.

- W zeszłym tygodniu doszło do niefortunnego incydentu z udziałem Lee Sun-kyuna. Aktor oświadczył, że uporanie się z obecną sytuacją zajmie sporo czasu, dlatego rezygnuje w udziału w projekcie. Firma osiągnęła porozumienie z agencją Lee i szanuje stanowisko aktora. Zdjęcia będą kontynuowane zgodnie z planem i nie będzie dalszych opóźnień.

Oprócz No Way Out, dwa projekty z udziałem Lee czekają na premierę kinową. Podczas festiwalu w Cannes ukazano jeden z nich - Project Silence. To film katastroficzny o ludziach uwięzionych na zawalonym moście pośród gęstej mgły. Z kolei Land of Heaven opowiada o koreańskim żołnierzu uwikłanym w pewne dramatyczne wydarzenie. Aktualnie film jest w fazie postprodukcji.