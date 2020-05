Legends of Tomorrow - zdjęcia z finałowego odcinka 5. sezonu serialu

The CW

2 czerwca na antenie stacji The CW zadebiutuje finałowy odcinek 5. sezonu serialu Legends of Tomorrow. Został on zatytułowany Swan Thong. W nim kontrolowane przez boginie przeznaczenia Legendy trafiają do 1984 roku i muszą przekonać ludzi, aby stanęli po ich stronie i odzyskali swoje prawo do wolności. Zadebiutowały zdjęcia z tego odcinka. Są one dostępne poniżej.

Dla przypomnienia ten finał sezonu, w porównaniu do innych produkcji The CW został zaplanowany i wcześniej nakręcony, twórcy nie musieli skracać sezonu w związku z epidemią koronawirusa. W obsadzie odcinka znajdują się Matt Ryan, Caity Lotz, Jes Macallan, Dominic Purcell, Nick Zano, Tala Ashe, Maisie Richardson-Sellers i Olivia Swann.

Legends of Tomorrow 5x15

Ponadto w sieci pojawił się już opis fabuły 6. sezonu serialu:

Po spędzeniu poprzedniego sezonu na próbach znalezienia Krosna Losu, by przywrócić zabitych towarzyszy do życia, Legendy muszą teraz ocalić historię przed wrogiem, jakiego nie spotkali ani w przeszłości, ani w przyszłości. Sara Lance (Caity Lotz) i Ava Sharpe (Jes Macallan) zajmowały się potworami, anomaliami czasowymi, a ostatnio recydywistami prosto z Piekła, ale w tym sezonie staną w obliczu czegoś jeszcze trudniejszego i dziwniejszego… a mianowicie przed kosmitami! Po tym, jak jeden z członków drużyny zostaje porwany przez bezwzględnego obcego, misja nabiera prywatnego charakteru. Uratowanie świata po raz szósty będzie wymagało czegoś więcej niż połączenia mocy Johna Constantine’a (Matt Ryan), podpalacza Micka Rory’ego (Dominic Purcell), historyka zamieniającego się w stal Nate’a Heywooda (Nick Zano), oraz rodzeństwa dzierżącego totem wiatru Zari Tarazi (Tala Ashe) i Behrada Taraziego (Shayan Sobhian). Drużyna rekrutuje nową Legendę – kobietę, która została porwana w dzieciństwie przez kosmitów, podobno nasyconą mocami, które pomogą pokonać międzygalaktycznych wrogów. Albo to, albo jest ona po prostu szalona…