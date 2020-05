Legends of Tomorrow - zdjęcia z nadchodzącego odcinka. Parodia Star Trek, Downton Abbey i Przyjaciół

Nadchodzący odcinek serialu Legends of Tomorrow, który swoją premierę będzie miał 26 maja, sparodiuje różne popularne seriale, w tym Star Trek, Downton Abbey czy Przyjaciele. Charlie będzie próbował ochronić Legendy przed swoimi siostrami, "rozpraszając je w różnych programach telewizyjnych". Ta oryginalna odsłona to debiut reżyserski producenta wykonawczego Arrowverse, Marca Guggenheima. To jeden z najlepszych odcinków naszego serialu - twierdzi gwiazda Nick Zano. To był jeden z najtrudniejszych odcinków, jakie kiedykolwiek stworzyliśmy. Było jednak sporo zabawy. (...) Epizod jest fenomenalny, uwielbiam go.

W sieci pojawiły się zdjęcia promujące ten odcinek, będący już czternastym w 5. sezonie. Zobaczcie:

Legends of Tomorrow 5x14

Zwiastun zobaczycie tutaj:



W obsadzie znajdują się Caity Lotz, Matt Ryan, Dominic Purcell, Nick Zano, Maisie Richardson-Sellers, Jes Macallan, Tala Ashe, Adam Tsekham i Olivia Swann.