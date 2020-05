Legends of Tomorrow - zwiastun finału 5. sezonu już w sieci

fot. The CW

The CW opublikowało zwiastun Swan Thong, czyli finałowego odcinka 5. sezonu Legends of Tomorrow, którego premiera odbędzie się 2 czerwca 2020 roku. Jest to finał zaplanowany, a twórcy nie zostali zmuszeni do drastycznego skrócenia sezonu czy rezygnacji z emisji niedokończonych odcinków - choć na kontynuację poczekamy dobry rok. W nadchodzącym epizodzie Legendy będą musiały zachęcić ludzkość do powstania i odzyskania niezależności - zobaczcie zwiastun:

W sieci pojawił się też opis 6. sezonu:

Po spędzeniu poprzedniego sezonu na próbach znalezienia Krosna Losu, by przywrócić zabitych towarzyszy do życia, Legendy muszą teraz ocalić historię przed wrogiem, jakiego nie spotkali ani w przeszłości, ani w przyszłości. Sara Lance (Caity Lotz) i Ava Sharpe (Jes Macallan) zajmowały się potworami, anomaliami czasowymi, a ostatnio recydywistami prosto z Piekła, ale w tym sezonie staną w obliczu czegoś jeszcze trudniejszego i dziwniejszego… a mianowicie przed kosmitami! Po tym, jak jeden z członków drużyny zostaje porwany przez bezwzględnego obcego, misja nabiera prywatnego charakteru. Uratowanie świata po raz szósty będzie wymagało czegoś więcej niż połączenia mocy Johna Constantine’a (Matt Ryan), podpalacza Micka Rory’ego (Dominic Purcell), historyka zamieniającego się w stal Nate’a Heywooda (Nick Zano), oraz rodzeństwa dzierżącego totem wiatru Zari Tarazi (Tala Ashe) i Behrada Taraziego (Shayan Sobhian). Drużyna rekrutuje nową Legendę – kobietę, która została porwana w dzieciństwie przez kosmitów, podobno nasyconą mocami, które pomogą pokonać międzygalaktycznych wrogów. Albo to, albo jest ona po prostu szalona…