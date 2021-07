Legends Of Tomorrow - zapowiedź 7. sezonu. Constantine zniknie z serialu, ale Matt Ryan zostaje!

fot. materiały prasowe

Legends of Tomorrow zaskoczy fanów zmianą w obsadzie. Ogłoszono, że wraz z końcem 6. sezonu zniknie z serialu John Constantine, ale nie aktor go grający, czyli Matt Ryan. Showrunner Phil Klemmer wyjawił, że Matt Ryan nadal będzie w obsadzie 7. sezonu. Wcieli się w nową postać dr. Gwyna Davies, ekscentrycznego naukowca z początku XX wieku, który może być jedyną nadzieją drużyny superbohaterów.

Według dziennikarzy wypisanie Johna Constantine'a z serialu jest związane z projektem HBO Max, za który odpowiadają Warner Bros. TV i J.J. Abrams. tam ma pojawić się mroczniejsza wersja tej postaci.

Wyjawiono też, że Amy Louise Pemberton, która była głosem Gideon przez sześć sezonów, w 7. serii będzie w stałej obsadzie. Gideon będzie postacią z krwi i kości. Szczegóły fabuły nie zostały ujawnione

Opublikowano także zwiastun pokazujący, co się wydarzy w reszcie odcinków 6. sezonu. Zobaczcie koniecznie.

Podczas panelu ujawniono też, że do sprzedaży w USA wejdzie DC's Legends of Tomorrow: The Mixtape, czyli album z piosenkami wykorzystanymi w serialu.