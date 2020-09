Legion samobójców 2 - Joel Kinnaman o różnicy w pracy nad filmem Ayera i Gunna

Warner Bros.

Joel Kinnaman podzielił się w wywiadzie swoimi przemyśleniami na temat powrotu do roli Ricka Flaga w filmie Legion samobójców: The Suicide Squad.

Podczas wywiadu dla CBR aktor pochwalił pracę na planie Jamesa Gunna i dodał, że dawno żaden scenariusz nie zrobił na nim takiego wrażenia. Całość czytał na głos i bawiła go dosłownie każda scena. To także przeniosło się na plan zdjęciowy, gdzie praca z reżyserem i ekipą była świetnym doświadczeniem dla aktora.

Nigdy wcześniej nie pracowałem nad taką komedią. Myślę, że wspominając robienie pierwszego Legionu Samobójców nie byłem rozczarowany swoją pracą, ale... nigdy się tak nią nie cieszyłem. Czułem, że jest coś, co mnie ogranicza. To jest więc dla mnie wspaniałe uczucie, że brałem udział w drugiej odsłonie, ponieważ James po prostu otworzył możliwości przed moją postacią i stała się o wiele bardziej komediowa. I nauczył mnie, jak zaprezentować to dobrze na ekranie i jakie to daje możliwości. Było to więc wspaniałe doświadczenie.

Joel Kinnaman jest też przekonany, że widowni bardzo się ten film spodoba i docierają do niego sygnały ze studia, że tam również wszyscy są zachwyceni. Przypomnijmy, że aktor jest jednym z kilku, którzy powrócą do swoich ról. W produkcji ponownie zobaczymy też Violę Davis w roli Amandy Waller.

Zobacz także:

W widowisku występują: Margot Robbie jako Harley Quinn, Idris Elba jako Bloodsport, Joel Kinnaman jako Rick Flag, Viola Davis jako Amanda Waller, Jai Courtney jako Kapitan Boomerang, John Cena jako Peacemaker, David Dastmalchian jako Polka-Dot Man, Daniela Melchior jako Ratcatcher 2, Steve Agee jako King Shark, Nathan Fillion jako TDK, Mayling Ng jako Mongal, Flula Borg jako Javelin, Sean Gunn jako Weasel, Michael Rooker jako Savant, Pete Davidson jako Blackguard, Peter Capaldi jako Thinker, Alice Braga jako Sol Soria, Storm Reid jako Tyla, córka Bloodsporta, Juan Diego Botto jako Generał Luna i Joaquín Cosío jako Generał Dywizji Suarez.

Legion samobójców: The Suicide Squad - premiera filmu 6 sierpnia 2021 roku.