Legion samobójców 2 - zobaczymy w filmie sceny po napisach? Reżyser odpowiada

fot. materiały prasowe

Legion samobójców: The Suicide Squad to nowe widowisko Warner Bros na podstawie komiksów DC. Nie ma jeszcze żadnych planów na kontynuację produkcji. Jednak jak się okazuje w filmie zobaczymy sceny po napisach. Reżyser projektu, James Gunn, zapytany na Twitterze przez fana o to, czy zobaczymy jakąś sekwencję po napisach, zasugerował, że będzie ich więcej niż jedna.

Ponadto w sieci pojawił się nowy, zrobiony w komiksowym stylu, plakat widowiska. Możecie go obejrzeć na początku poniższej galerii.

W filmie tytułowa drużyna superzłoczyńców zostaje wysłana na wyspę, na której znajdowało się nazistowskie laboratorium, w którym przeprowadzano eksperymenty. Na miejscu zespół będzie musiał zmierzyć się między innymi z kosmicznym stworem, Starro.

Legion samobójców. The Suicide Squad - plakat

W widowisku występują: Margot Robbie jako Harley Quinn, Idris Elba jako Bloodsport, Joel Kinnaman jako Rick Flag, Viola Davis jako Amanda Waller, Jai Courtney jako Kapitan Boomerang, John Cena jako Peacemaker, David Dastmalchian jako Polka-Dot Man, Daniela Melchior jako Ratcatcher 2, Steve Agee jako King Shark, Nathan Fillion jako TDK, Mayling Ng jako Mongal, Flula Borg jako Javelin, Sean Gunn jako Weasel, Michael Rooker jako Savant, Pete Davidson jako Blackguard, Peter Capaldi jako Thinker, Alice Braga jako Sol Soria, Storm Reid jako Tyla, córka Bloodsporta, Juan Diego Botto jako Generał Luna i Joaquín Cosío jako Generał Dywizji Suarez.

Legion samobójców: The Suicide Squad - premiera filmu w Polsce 30 lipca.