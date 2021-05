Superman - nowe informacje o czarnoskórym superbohaterze. Kto wyreżyseruje film?

fot. materiały prasowe

The Hollywood Reporter, czyli jedno z najlepszych źródeł w popkulturze opublikowało nowe informacje o reboocie Supermana tworzonych przez komiksowego scenarzystę Ta-Nehisiego Coatesa, a J.J. Abrams ma produkować. Ma być to czarnoskóry Superman i na tym kończą się informacje, jakie do tej pory znaliśmy.

Opierając się na informatorach z kręgów Warner Bros. i DC twierdzą, że na pewno J.J. Abrams tego filmu nie wyreżyseruje. Producenci chcą czarnoskórego reżysera. Na liście kandydatów podanej przez THR są: Steven Caple Jr.(Creed 2), J.D. Dillard (Sleight), Regina King (Pewnej nocy w Miami...) i Shaka King (Judas and the Black Messiah). Co ciekawe, dziennikarze mówią, że te same nazwiska są w kręgach zainteresowań Marvela do kinowego Blade'a, który wciąż powstaje, ale został opóźniony o kilka miesięcy. Prace miały ruszyć we wrześniu 2021, według nich start został przesunięty na lipiec 2022. Przez obu brany pod uwagę jest też Ryan Coogler, ale z uwagi na prace nad Black Panther: Wakanda Forever raczej będzie fizycznie wyłączony z tej rywalizacji. Jego film planowany jest na 2022 rok.

Dziennikarz dodaje, że Coates dopiero pracuje nad scenariuszem, który ma oddać w połowie grudnia 2021 roku. Według ich informacji tytułową rolę zagra raczej mało znany aktor, zaś sam Superman będzie oddzielony od uniwersum, jak Batman Matta Reevesa. Dodatkowo twierdzą, że Coates tworzy Kal-Ela w klimacie oryginalnych komiksów o Supermanie. Jest to wczesny etap prac, więc wiele rzeczy może się zmienić, ale zaznaczają jeden ważny szczegół: historia może zostać osadzona w XX wieku, nie współcześnie.

Chociaż The Hollywood Reporter mówi o Kal-Elu, we wcześniejszych doniesieniach mówiono raczej o Calvinie Elisie, czyli czarnoskórej wersji Supermana z komiksów DC. Oficjalnie nie było żadnego komentarza na temat tego, kim ma być nowy superbohater, ale wszystko wskazuje na to, że Henry Cavill nie powróci w tej roli. Dziennikarz THR zwraca uwagę, że producenci odchodzą od wersji Snydera, z której na stałe zostają tylko aktorzy grający Wonder Woman, Aquamana i Flash. Ben Affleck powraca jednorazowo do Flasha.