Legion samobójców 2 - ogłoszono drugi serial. O kim będzie to spin-off?

materiały prasowe

Jak donosi Variety, powołując się na swoich informatorów, drugi spin-off filmu Legion samobójców: The Suicide Squad będzie opowiadać o Amandzie Waller. Według ich źródeł Viola Davis negocjuje już szczegóły kontraktu i będzie również producentką. Przypomnijmy, że postać po raz pierwszy poznaliśmy w filmie Legion samobójców z 2016 roku. Plany na kolejne seriale są obmyślane po sukcesie hitu Peacemaker.

Legion samobójców - o czym spin-off?

Według dziennikarze historia wychodzi od sceny pojawienia się Amandy Wallera na końci serialu Peacemaker. Poniżej spoilerowe informacje z Peacemakera, które mówią nam, na czym skupi się nowy serial.

W finale Peacemakera Adebayo (Danielle Brooks), która jest córką Waller, publicznie ujawniła, że jej matka pracuje przy projekcie Legionu samobójców. Od tego wydarzenia będzie wychodzić fabuła nowego serialu.

Źródło: Warner Bros.

Christal Henry napisze scenariusz i będzie producentką wykonawczą. Znana jest ona między innymi z pracy przy hicie Watchmen, w którym napisała odcinek If You Don’t Like My Story, Write Your Own. James Gunn, czyli twórca Peacemakera i Legionu samobójców 2 będzie producentem wykonawczym z Peterem Safranem.

Na obecną chwilę według dziennikarzy Variety rzecznicy Davis, HBO Max i Warner Bros. TV odmówili komentarza. Data premiery nie jest znana.